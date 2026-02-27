BHRT: Upozoravamo na moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa

BHRT se i jutros oglasio nakon jučerašnjeg obavještenja javnosti o mogućnosti gašenja javnog servisa, a jučer je tim povodom održana i konferencija za medije. - Upozoravamo na poslјedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa. Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavlјanja svoje osnovne funkcije – javnog servisa u interesu građana.

Ovo nije tehnički kvar. Ovo je upozorenje na moguće gašenje BHRT-a. Bez sistemskog rješenja finansiranja Radiotelevizija Bosne i Hercegovine može prestati s radom - poručuju iz BHRT-a.

- Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja Javnog servisa BiH. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.