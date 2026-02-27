BHRT: Upozoravamo na moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa

BHRT se i jutros oglasio nakon jučerašnjeg obavještenja javnosti o mogućnosti gašenja javnog servisa, a jučer je tim povodom održana i konferencija za medije.
- Upozoravamo na poslјedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa.
Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavlјanja svoje osnovne funkcije – javnog servisa u interesu građana.
Ovo nije tehnički kvar.
Ovo je upozorenje na moguće gašenje BHRT-a.
Bez sistemskog rješenja finansiranja Radiotelevizija Bosne i Hercegovine može prestati s radom - poručuju iz BHRT-a.
- Poštovani građani i pretplatnici,
okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja Javnog servisa BiH.
U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.
BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Nјegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a.
Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete.
Vaš BHRT - kažu iz BHRT-a.