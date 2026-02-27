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BLOKADA RAČUNA

BHRT: Upozoravamo na moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa

Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a, kažu iz BHRT-a

BHRT-ovo upozorenje. BHRT

A. O.

27.2.2026

BHRT se i jutros oglasio nakon jučerašnjeg obavještenja javnosti o mogućnosti gašenja javnog servisa, a jučer je tim povodom održana i konferencija za medije. 

- Upozoravamo na poslјedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa.

Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavlјanja svoje osnovne funkcije – javnog servisa u interesu građana.

Ovo nije tehnički kvar.

Ovo je upozorenje na moguće gašenje BHRT-a.

Bez sistemskog rješenja finansiranja Radiotelevizija Bosne i Hercegovine može prestati s radom - poručuju iz BHRT-a.

- Poštovani građani i pretplatnici,

okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja Javnog servisa BiH.

U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Nјegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a.

Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete.

Vaš BHRT - kažu iz BHRT-a.

# BHRT
# BLOKADA
# BIH
# JAVNI SERVIS
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