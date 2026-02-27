Auto-škole dižu cijene: Od 1. marta skuplja obuka za vozače

Većina auto-škola u Republici Srpskoj od 1. marta podići će cijene časova obuke za vozački ispit za oko pet maraka, uz upozorenje da bi moglo doći i do dodatnih poskupljenja.

Šta treba da znate:

- Od 1. marta časovi vožnje skuplji za oko pet KM

- Minimalna cijena časa ide do 30 KM, realna i do 40 KM

- Nedostatak instruktora dodatno opterećuje sektor

- Ukupni trošak obuke oko 1.400 KM ako se položi iz prvog puta

Iz banjalučke Auto-škole "Vrbas" za "Nezavisne novine" kažu da cijena časa trenutno iznosi 25 maraka, ali da će od 1. marta stupiti na snagu novi cjenovnik.

- Planiramo da minimalna cijena bude 30 maraka. Jednom kandidatu potrebno je 35 časova, a nekada i više, u zavisnosti od njegove spremnosti i napretka - kazali su iz Auto-škole "Vrbas".

Ističu da troškovi koje kandidat treba da plati, pod uslovom da sve položi iz prvog puta, trenutno iznose oko 1.400 KM, što uključuje obuku, polaganje testova i praktični dio ispita.

Nedostatak instruktora kao ključni problem

Dodatni problem predstavlja i nedovoljan broj instruktora.

- Niska cijena obuke, ali i niska cijena rada instruktora dovele su do toga da nema zainteresovanih za ovaj posao. Sve je manje mladih koji žele da se bave ovim poslom - kazali su iz ove auto-škole.

Kada je riječ o kandidatima, uglavnom se radi o mlađim osobama koje žele da polože vozački ispit, navode iz "Vrbasa", dodajući da interesovanje i dalje postoji, ali da rast cijena predstavlja dodatno opterećenje za kućne budžete.

Rast troškova poslovanja

Iz Auto-škole "Ivić" iz Banja Luke ističu da je došlo do rasta minimalne plate, povećanja cijena auto-dijelova, kao i usluga auto-mehaničara, što se direktno odražava na krajnju cijenu obuke.

Dodaju da, iako još nisu podigli cijenu časova, jedan čas obuke trenutno košta 30 maraka.

- Sve ispod 40 maraka postalo je neprihvatljivo. Cijene u Sarajevu već su dostigle 45 maraka po času - kazali su iz ove auto-škole, naglašavajući da su primorani da razmišljaju o korekciji cjenovnika kako bi mogli održati kvalitet obuke i pokriti rastuće troškove poslovanja.

Pojašnjavaju da se suočavaju i sa velikim problemom nedostatka instruktora, te da su mnogi koji su trenutno angažovani stariji od 65 godina.

- Teško je pronaći mlađe ljude koji su zainteresovani za ovaj posao, jer su primanja nedovoljna u odnosu na odgovornost koju nose instruktori vožnje - navode iz ove auto-škole.

Poskupljenja i u drugim gradovima

Da će i u drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj doći do viših cijena časova obuke, potvrđuju i iz auto-škola u Šipovu.

Naime, kandidate od 1. marta očekuje povećanje cijene časa za pet maraka.

- Cijena jednog časa vožnje iznosit će 30 KM, umjesto dosadašnjih 25 KM. Do korekcije cijene dolazi zbog uvođenja fiskalizacije, povećanja doprinosa, kao i dodatnih troškova koji su uvedeni u auto-školama tokom ove godine - kazali su iz jedne auto-škole iz Šipova.

Kako ističu sagovornici, ukoliko se trend rasta troškova nastavi, nije isključeno da će cijene obuke i u narednom periodu dodatno rasti.

Iz Auto-škole "Koljanin" iz Gradiške kazali su da kod njih trenutno cijena jednog časa iznosi 25 maraka, ali da je to, kako navode, malo s obzirom na sve troškove koje auto-škole imaju.

- Realna cijena trebalo bi da bude 40 maraka po jednom času - poručili su iz ove auto-škole.

Dodaju da veliki broj kandidata čine upravo mladi ljudi koji su tek napunili 18 godina.

- Mada u posljednje vrijeme imamo sve više žena koje polažu vozački - kazali su Auto-škole "Koljanin".