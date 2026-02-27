Prijevoznici iz regiona danas očekuju stav Brisela: Ako vijesti ne budu pozitivne, izvjesne nove blokade granica

Prijevoznici iz BiH i regiona danas očekuju stav Evropske komisije o problemima domaće transportne industrije, nakon čega će donijeti odluku o novim protestima i blokadama granica prema EU.

Ako pravilo 90/180 ostane na snazi, potvrđeno je iz konzorcijuma Logistika BiH, od aprila će 50 posto kapaciteta biti u blokadi, a svaki drugi vozač biti primoran da parkira vozilo. Ovim povodom, na inicijativu ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, jučer je u Parlamentarnoj skupštini BiH održan sastanak s predstavnicima Delegacije EU u BiH i ambasadorima država članica Evropske unije. Centralna tema bila je primjena pravila ograničenog boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU - 90/180 dana, te posljedice za profesionalne vozače i transportne kompanije iz BiH.

Forto je nakon sastanka s ambasadorima 17 država kazao da ne postoji politička volja unutar EU da se pravilo izmijeni, ali da se mora naći način da se njegovom interpretacijom ili primjenom bilateralnih sporazuma pomogne transportnom sektoru.

- Nema brzih rješenja. Bolje je čuti istinu nego obećanja koja ranije nisu ispunjena. U stalnim smo razgovorima s transportnim kompanijama u BiH, koje koordiniraju s partnerima iz Srbije, Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova. Poznate su nam firme koje su za pet dana prošle blokade izgubile i do tri miliona maraka. Takvi gubici pogađaju čitavu godinu poslovanja i investitore u EU - kazao je Forto.

Pravilo EU 90/180 dana onemogućava rad profesionalnih vozača tokom cijele godine, te intenzivira njihov odlazak iz BiH, ali i registraciju domaćih kompanija u Hrvatskoj i Sloveniji.

- Situacija je ozbiljna za transportnu industriju BiH. Sve je veći problem raditi ovaj posao, koji je sada na rubu rentabilnosti. Ako ne bude razumijevanja očekuje nas poskupljenje usluga transporta, ali i radne snage koja je voljna ostati u domovini. Moramo institucionalno pronaći rješenje. Ako sutra (danas, op.a.) iz Evropske komisije ne dođe pozitivna vijest, velika je vjerovatnoća za nove proteste – kazao je za “Avaz” Edin Čaušević iz konzorcijuma Logistika BiH.