Čitluk: Održano stručno predavanje na temu profesionalnog izgaranja u pomagačkom poslu

Stručno predavanje pod nazivom “Između srca i granica: kako ne izgubiti sebe u pomagačkom poslu“ održano je u četvrtak u Čitluku, u organizaciji Društva stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila Hercegovine (Društvo SERP Hercegovine), u saradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim centrom Sveti Josip Radnik iz Čitluka.

Kako se ističe u saopćenju Društva SERP Hercegovine, predavanje je okupilo je stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelje, nastavnike, stručne suradnike, psihologe, socijalne radnike, zdravstvene uposlenike, terapeute, kao i studente i druge profesionalce koji u svom radu svakodnevno pružaju podršku drugima.

Predavač Mario Brkić, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom, govorio je o fenomenu profesionalnog izgaranja (burnouta), njegovim uzrocima, simptomima i posljedicama, s posebnim naglaskom na pomagačke profesije.

Učesnici su imali priliku bolje razumjeti rane znakove izgaranja, preispitati vlastite profesionalne granice te dobiti konkretne smjernice za očuvanje mentalnog zdravlja i profesionalnog integriteta.

Predavanje je proteklo u poticajnoj i interaktivnoj atmosferi, uz razmjenu iskustava i otvorenu raspravu o izazovima s kojima se stručnjaci susreću u svakodnevnom radu. Poseban naglasak stavljen je na važnost samoevaluacije, brige o sebi te uspostavljanja zdravih granica između profesionalnog i osobnog života.

Društvo SERP Hercegovine ovim je predavanjem nastavilo svoju misiju pružanja stručne podrške, edukacije i umrežavanja profesionalaca koji djeluju u području edukacijsko-rehabilitacijskog rada i srodnih pomagačkih zanimanja.