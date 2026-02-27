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IZMEĐU BEČA I BEOGRADA

Da nije bilo Austro-Ugarske, Bosna bi vjerovatno postala Srbija, a muslimani bi možda nestali

Dok dio sarajevske ljevice i dalje vidi samo “okupatora”, historijske činjenice sugeriraju da je 1878. spriječeno nešto daleko radikalnije

Mapa Balkana nakon Berlinskog kongresa. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

27.2.2026

Odluka Gradskog vijeća Sarajeva da obnovi spomenik Franzu Ferdinandu i Sofiji Hohenberg izazvala je snažne reakcije u dijelu javnosti. Posebno su je osudili radikalno lijevi politički i intelektualni krugovi, uključujući načelnika Općine Centar Srđana Mandića, poznatog po otvoreno titoističkom ideološkom profilu.

Argument koji dominira njihovim nastupima poznat je decenijama: Austro-Ugarska je bila okupatorska imperija, simbol kolonijalnog nasilja, a atentat 1914. čin otpora protiv tuđinske vlasti.

Takav narativ, međutim, više pripada političkoj pedagogiji socijalističke Jugoslavije nego ozbiljnoj historijskoj analizi.

1878: Imperijalna odluka ili geopolitička tampon-zona?

Kada je 1878. godine, nakon Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom, to je bez sumnje bio čin imperijalne ekspanzije. Beč nije djelovao iz altruizma, nego iz hladne logike ravnoteže snaga.

Ali imperije ne djeluju u vakuumu.

Slabljenje Osmanskog carstva otvorilo je pitanje nasljedstva na Balkanu. Srbija i Crna Gora su već bile u ratu protiv Porte, a politički program tadašnje Srbije Bosnu je eksplicitno tretirao kao dio šireg nacionalnog prostora. Hercegovački ustanak 1875. i ratovi koji su uslijedili jasno su pokazali da je teritorij Bosne bio predmet regionalnih aspiracija.

U tom kontekstu, austrougarska uprava nije samo čin okupacije – ona je bila i uspostava brane teritorijalnom širenju Srbije. Berlin je Bosnu povjerio Beču upravo da bi spriječio destabilizaciju šireg evropskog poretka.

Drugim riječima: Bosna je 1878. postala dio jedne imperije kako ne bi postala plijen susjedne države.

Šta govori iskustvo Srbije u 19. stoljeću?

Ozbiljna analiza mora uzeti u obzir i iskustvo muslimanskog stanovništva u Kneževini, a potom i Kraljevini Srbiji tokom 19. stoljeća.

Nakon sticanja autonomije i nezavisnosti, Srbija je prošla kroz proces nacionalne homogenizacije. U gradovima poput Beograda i Niša muslimansko stanovništvo je masovno iseljeno, a islamska urbana infrastruktura gotovo u potpunosti nestala. Početkom 19. stoljeća Beograd je imao stotine džamija; do kraja stoljeća ostala je tek simbolična prisutnost islamske baštine.


Bajrakli džamija. Screenshot

To nije moralna presuda, nego historijska činjenica tipična za formiranje nacionalnih država tog vremena.

Pitanje je, dakle, kontrafaktualno, ali legitimno: da li bi Bosna, bez austrougarske uprave, izbjegla slične demografske i političke procese? Ili bi postala dio istog vala homogenizacije koji je zahvatio ostatak Balkana?

Princip i mit o univerzalnom antikolonijalizmu

U jugoslovenskom narativu, Gavrilo Princip je predstavljen kao arhetip borca protiv okupatora. No atentat iz 1914. ne može se razumjeti bez uvida u ideološki kontekst Mlade Bosne i šire južnoslavenske, ali i srpske nacionalne ideje.

Princip nije djelovao u ime multietničke bosanske državnosti – takva ideja tada praktično nije postojala. Djelovao je u okviru revolucionarnog i nacionalnog projekta koji je Bosnu posmatrao kao prostor budućeg južnoslavenskog, a de facto srpskog političkog objedinjavanja.

To ne znači da je Austro-Ugarska bila legitimna ili pravedna vlast. Ali znači da je sukob 1914. bio sudar imperije i nacionalnog projekta – a ne jednostavna borba dobra protiv zla.


Problem titoističke sheme

Otpor obnovi spomenika Ferdinandu u Sarajevu zapravo otkriva dublji problem: trajnu intelektualnu ovisnost o interpretativnom okviru iz 1945. godine.

U tom okviru:

Austro-Ugarska = imperijalno zlo

Princip = antifašistički prethodnik

Jugoslavija = historijska pravda

Takva shema ignorira složenost 19. i ranog 20. stoljeća, kao i činjenicu da su imperije često istovremeno bile i represivne i modernizacijske sile.

Austro-Ugarska je Bosni donijela infrastrukturnu modernizaciju, pravni sistem, administrativnu reorganizaciju i urbanistički razvoj. Istovremeno je bila autoritarna i ograničavala političke slobode. Te dvije tvrdnje nisu kontradiktorne – one su historijski komplementarne.

Spomenik kao simbol zrelosti

Obnova spomenika Ferdinandu i Sofiji ne znači glorifikaciju imperije. Ona može biti shvaćena kao priznanje da je Sarajevo bilo epicentar globalnog događaja koji je oblikovao 20. stoljeće, a svakako će predstavljati i zanimljivu turističku atrakciju.

Ako smo vratili stope Gavrila Principa, zašto smeta vraćanje spomenika Ferdinandu i Sofiji?

Grad koji pretendira na evropsku kulturnu i političku relevantnost mora biti sposoban da prihvati vlastitu historijsku kompleksnost. Uklanjanje neugodnih slojeva prošlosti ne proizvodi identitetsku sigurnost – proizvodi mitologiju.

Ako je Sarajevo zaista evropski grad, onda bi trebalo biti u stanju da podnese i činjenicu da je 1914. bilo dio jedne imperije, da je atentat imao globalne posljedice i da historija Balkana nije bila crno-bijela drama, nego složena igra sila, interesa i ideologija.

U suprotnom, rasprava o spomeniku neće biti rasprava o 1914. godini – nego o tome da li smo intelektualno i dalje u 1945.

# GAVRILO PRINCIP
# AUSTRO-UGARSKA
# SARAJEVO
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