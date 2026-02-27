Da nije bilo Austro-Ugarske, Bosna bi vjerovatno postala Srbija, a muslimani bi možda nestali

Odluka Gradskog vijeća Sarajeva da obnovi spomenik Franzu Ferdinandu i Sofiji Hohenberg izazvala je snažne reakcije u dijelu javnosti. Posebno su je osudili radikalno lijevi politički i intelektualni krugovi, uključujući načelnika Općine Centar Srđana Mandića, poznatog po otvoreno titoističkom ideološkom profilu.
Argument koji dominira njihovim nastupima poznat je decenijama: Austro-Ugarska je bila okupatorska imperija, simbol kolonijalnog nasilja, a atentat 1914. čin otpora protiv tuđinske vlasti.
Takav narativ, međutim, više pripada političkoj pedagogiji socijalističke Jugoslavije nego ozbiljnoj historijskoj analizi.
1878: Imperijalna odluka ili geopolitička tampon-zona?
Kada je 1878. godine, nakon Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom, to je bez sumnje bio čin imperijalne ekspanzije. Beč nije djelovao iz altruizma, nego iz hladne logike ravnoteže snaga.
Ali imperije ne djeluju u vakuumu.
Slabljenje Osmanskog carstva otvorilo je pitanje nasljedstva na Balkanu. Srbija i Crna Gora su već bile u ratu protiv Porte, a politički program tadašnje Srbije Bosnu je eksplicitno tretirao kao dio šireg nacionalnog prostora. Hercegovački ustanak 1875. i ratovi koji su uslijedili jasno su pokazali da je teritorij Bosne bio predmet regionalnih aspiracija.
U tom kontekstu, austrougarska uprava nije samo čin okupacije – ona je bila i uspostava brane teritorijalnom širenju Srbije. Berlin je Bosnu povjerio Beču upravo da bi spriječio destabilizaciju šireg evropskog poretka.
Drugim riječima: Bosna je 1878. postala dio jedne imperije kako ne bi postala plijen susjedne države.
Šta govori iskustvo Srbije u 19. stoljeću?
Ozbiljna analiza mora uzeti u obzir i iskustvo muslimanskog stanovništva u Kneževini, a potom i Kraljevini Srbiji tokom 19. stoljeća.
Nakon sticanja autonomije i nezavisnosti, Srbija je prošla kroz proces nacionalne homogenizacije. U gradovima poput Beograda i Niša muslimansko stanovništvo je masovno iseljeno, a islamska urbana infrastruktura gotovo u potpunosti nestala. Početkom 19. stoljeća Beograd je imao stotine džamija; do kraja stoljeća ostala je tek simbolična prisutnost islamske baštine.
To nije moralna presuda, nego historijska činjenica tipična za formiranje nacionalnih država tog vremena.
Pitanje je, dakle, kontrafaktualno, ali legitimno: da li bi Bosna, bez austrougarske uprave, izbjegla slične demografske i političke procese? Ili bi postala dio istog vala homogenizacije koji je zahvatio ostatak Balkana?
Princip i mit o univerzalnom antikolonijalizmu
U jugoslovenskom narativu, Gavrilo Princip je predstavljen kao arhetip borca protiv okupatora. No atentat iz 1914. ne može se razumjeti bez uvida u ideološki kontekst Mlade Bosne i šire južnoslavenske, ali i srpske nacionalne ideje.
Princip nije djelovao u ime multietničke bosanske državnosti – takva ideja tada praktično nije postojala. Djelovao je u okviru revolucionarnog i nacionalnog projekta koji je Bosnu posmatrao kao prostor budućeg južnoslavenskog, a de facto srpskog političkog objedinjavanja.
To ne znači da je Austro-Ugarska bila legitimna ili pravedna vlast. Ali znači da je sukob 1914. bio sudar imperije i nacionalnog projekta – a ne jednostavna borba dobra protiv zla.
Problem titoističke sheme
Otpor obnovi spomenika Ferdinandu u Sarajevu zapravo otkriva dublji problem: trajnu intelektualnu ovisnost o interpretativnom okviru iz 1945. godine.
U tom okviru:
Austro-Ugarska = imperijalno zlo
Princip = antifašistički prethodnik
Jugoslavija = historijska pravda
Takva shema ignorira složenost 19. i ranog 20. stoljeća, kao i činjenicu da su imperije često istovremeno bile i represivne i modernizacijske sile.
Austro-Ugarska je Bosni donijela infrastrukturnu modernizaciju, pravni sistem, administrativnu reorganizaciju i urbanistički razvoj. Istovremeno je bila autoritarna i ograničavala političke slobode. Te dvije tvrdnje nisu kontradiktorne – one su historijski komplementarne.
Spomenik kao simbol zrelosti
Obnova spomenika Ferdinandu i Sofiji ne znači glorifikaciju imperije. Ona može biti shvaćena kao priznanje da je Sarajevo bilo epicentar globalnog događaja koji je oblikovao 20. stoljeće, a svakako će predstavljati i zanimljivu turističku atrakciju.
Ako smo vratili stope Gavrila Principa, zašto smeta vraćanje spomenika Ferdinandu i Sofiji?
Grad koji pretendira na evropsku kulturnu i političku relevantnost mora biti sposoban da prihvati vlastitu historijsku kompleksnost. Uklanjanje neugodnih slojeva prošlosti ne proizvodi identitetsku sigurnost – proizvodi mitologiju.
Ako je Sarajevo zaista evropski grad, onda bi trebalo biti u stanju da podnese i činjenicu da je 1914. bilo dio jedne imperije, da je atentat imao globalne posljedice i da historija Balkana nije bila crno-bijela drama, nego složena igra sila, interesa i ideologija.
U suprotnom, rasprava o spomeniku neće biti rasprava o 1914. godini – nego o tome da li smo intelektualno i dalje u 1945.