Da nije bilo Austro-Ugarske, Bosna bi vjerovatno postala Srbija, a muslimani bi možda nestali

Odluka Gradskog vijeća Sarajeva da obnovi spomenik Franzu Ferdinandu i Sofiji Hohenberg izazvala je snažne reakcije u dijelu javnosti. Posebno su je osudili radikalno lijevi politički i intelektualni krugovi, uključujući načelnika Općine Centar Srđana Mandića, poznatog po otvoreno titoističkom ideološkom profilu.

Argument koji dominira njihovim nastupima poznat je decenijama: Austro-Ugarska je bila okupatorska imperija, simbol kolonijalnog nasilja, a atentat 1914. čin otpora protiv tuđinske vlasti.

Takav narativ, međutim, više pripada političkoj pedagogiji socijalističke Jugoslavije nego ozbiljnoj historijskoj analizi.

1878: Imperijalna odluka ili geopolitička tampon-zona?

Kada je 1878. godine, nakon Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom, to je bez sumnje bio čin imperijalne ekspanzije. Beč nije djelovao iz altruizma, nego iz hladne logike ravnoteže snaga.

Ali imperije ne djeluju u vakuumu.

Slabljenje Osmanskog carstva otvorilo je pitanje nasljedstva na Balkanu. Srbija i Crna Gora su već bile u ratu protiv Porte, a politički program tadašnje Srbije Bosnu je eksplicitno tretirao kao dio šireg nacionalnog prostora. Hercegovački ustanak 1875. i ratovi koji su uslijedili jasno su pokazali da je teritorij Bosne bio predmet regionalnih aspiracija.

U tom kontekstu, austrougarska uprava nije samo čin okupacije – ona je bila i uspostava brane teritorijalnom širenju Srbije. Berlin je Bosnu povjerio Beču upravo da bi spriječio destabilizaciju šireg evropskog poretka.

Drugim riječima: Bosna je 1878. postala dio jedne imperije kako ne bi postala plijen susjedne države.

Šta govori iskustvo Srbije u 19. stoljeću?

Ozbiljna analiza mora uzeti u obzir i iskustvo muslimanskog stanovništva u Kneževini, a potom i Kraljevini Srbiji tokom 19. stoljeća.

Nakon sticanja autonomije i nezavisnosti, Srbija je prošla kroz proces nacionalne homogenizacije. U gradovima poput Beograda i Niša muslimansko stanovništvo je masovno iseljeno, a islamska urbana infrastruktura gotovo u potpunosti nestala. Početkom 19. stoljeća Beograd je imao stotine džamija; do kraja stoljeća ostala je tek simbolična prisutnost islamske baštine.



