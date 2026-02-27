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NISU NADLEŽNI

Čengić o spomeniku Francu i Sofiji Ferdinand: Neće biti podignut u Starom Gradu, dozvole je nemoguće dobiti

Pozivam Gradsko vijeće da se bavi svojim nadležnostima i što prije donese Odluku o mostovima od značaja za Grad Sarajevo

Irfan Čengić. Fena

M. P.

27.2.2026

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo inicijativu za ponovno postavljanje spomenika austrougarskom prijestolonasljedniku Francu (Franzu) Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji na prostoru Latinske ćuprije, reagovao je načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić.

- U Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu i Sofiji Ferdinand. Čak i kada bi postojala potpuna saglasnost, potrebne dozvole je u praksi gotovo nemoguće dobiti - rekao je Čengić.

Istakao je da pojedini vijećnici predlažu inicijative za koje nisu nadležni, kao i da Gradsko vijeće usvaja zaključke mimo svojih ovlasti. Međutim, to, navodi Čengić, ne znači da će se takve stvari realizovati.

- Pozivam Gradsko vijeće da se bavi svojim nadležnostima i što prije donese Odluku o mostovima od značaja za Grad Sarajevo, što je obaveza propisana Ustavom Kantona Sarajevo - poručio je Čengić.

Inicijativa Kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) predviđa vraćanje spomen-obilježja na autentičnu lokaciju na kojoj se spomenik prvobitno nalazio prije nego što je uklonjen i uništen 1919. godine, nakon završetka Prvog svjetskog rata i formiranja Kraljevine SHS.

# OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
# IRFAN ČENGIĆ
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