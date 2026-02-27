Čengić o spomeniku Francu i Sofiji Ferdinand: Neće biti podignut u Starom Gradu, dozvole je nemoguće dobiti

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo inicijativu za ponovno postavljanje spomenika austrougarskom prijestolonasljedniku Francu (Franzu) Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji na prostoru Latinske ćuprije, reagovao je načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić.

- U Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu i Sofiji Ferdinand. Čak i kada bi postojala potpuna saglasnost, potrebne dozvole je u praksi gotovo nemoguće dobiti - rekao je Čengić.

Istakao je da pojedini vijećnici predlažu inicijative za koje nisu nadležni, kao i da Gradsko vijeće usvaja zaključke mimo svojih ovlasti. Međutim, to, navodi Čengić, ne znači da će se takve stvari realizovati.