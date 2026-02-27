U Sarajevu održan defile učenika povodom obilježavanja Dana nezavisnosti: Prisustvovalo više od 3.000 učenika

Defile učenika osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Na mostu sjećanja, u susret slobodi“, u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, održan je danas u Sarajevu.

Učenici su se okupili između 9.00 i 9.30 sati na Vilsonovom šetalištu kod hotela Movenpick (ranije Bristol), nakon čega je kolona krenula prema mostu Suade i Olge.

Defileu je prisustvovalo oko 3.300 učenika, a svečani program završio je simboličnim bacanjem 50 ruža u Miljacku, najavljeno je iz Službe za protokol i press KS.

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