Decenijsko ubijanje BHRT-a: Dva ministra SNSD-a gase javni servis BiH

Državni ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić blokiraju pristup milionima KM, koji su potrebni za spas javnog servisa Bosne i Hercegovine – BHRT. Ovo za „Dnevni avaz“ kaže Jasmin Imamović, zastupnik u Državnom parlamentu i predsjedavajući Komisije za promet i komunikacije.

Tako novac, o čijem izdvajanju postoji širok koncenzus u državnoj vlasti, ostaje nedostupan zbog samo dvojice ministra SNSD-a, stranke Milorada Dodika, koji još javno likuju nad gašenjem BHRT-a, kaže Imamović.

Politički čvor

Gašenje BHRT-a je direktna posljedica političkih opstrukcija u Vijeću ministara BiH, objašnjava Imamović. O rješenju za spas javnog servisa su se pozitivno izjasnili i Predstavnički dom Parlamenta BiH i nadležna komisija, te postoji konsenzus za izdvajanje ova 22 miliona KM.

- To bi bilo dovoljno za preživljavanje BHRT-a dok se sistemski ne riješi problem finansiranja. Novca, dakle, ima, ali se ministri SNSD-a tome protive, pa nedostaje entitetska većina u Vijeću ministara za deblokadu tih sredstava - kaže on.