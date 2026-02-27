Decenijsko ubijanje BHRT-a: Dva ministra SNSD-a gase javni servis BiH

Državni ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić blokiraju pristup milionima KM, koji su potrebni za spas javnog servisa Bosne i Hercegovine – BHRT. Ovo za „Dnevni avaz“ kaže Jasmin Imamović, zastupnik u Državnom parlamentu i predsjedavajući Komisije za promet i komunikacije.
Tako novac, o čijem izdvajanju postoji širok koncenzus u državnoj vlasti, ostaje nedostupan zbog samo dvojice ministra SNSD-a, stranke Milorada Dodika, koji još javno likuju nad gašenjem BHRT-a, kaže Imamović.
Politički čvor
Gašenje BHRT-a je direktna posljedica političkih opstrukcija u Vijeću ministara BiH, objašnjava Imamović. O rješenju za spas javnog servisa su se pozitivno izjasnili i Predstavnički dom Parlamenta BiH i nadležna komisija, te postoji konsenzus za izdvajanje ova 22 miliona KM.
- To bi bilo dovoljno za preživljavanje BHRT-a dok se sistemski ne riješi problem finansiranja. Novca, dakle, ima, ali se ministri SNSD-a tome protive, pa nedostaje entitetska većina u Vijeću ministara za deblokadu tih sredstava - kaže on.
Objašnjava da nakon ostavke Nenada Nešića nije imenovan novi ministar sigurnosti BiH, što omogućava dvojici ministara da opstruišu donošenje ovakve odluke i ugase javni servis.
Pravni čvor
- Uz političke, vode se i pravne bitke još od 2017. godine, kada je entitetski RTRS prestao dijeliti prihode od takse s državnim servisom - navodi za „Dnevni avaz“ advokat BHRT-a Damir Katica.
Nakon godina suđenja, imamo nekoliko prvostepenih presuda u korist BHRT-a, ali će trajati još dok RTRS ne vrati sredstva koja godinama uskraćuje BHRT-u.
Zakon o javnom servisu se krši ili provodi samo parcijalno, još od njegovog osnivanja 2005. godine. Krše se članovi Zakona koji propisuju podjelu prihoda od takse i marketinga, a već dvije decenije nije osnovana Zakonom propisana krovna korporacija, koja bi servisirala sva tri javna servisa.
Finansijski čvor
Zbog svega toga se finansijski problemi BHRT-a gomilaju, dostigavši danas blizu 100 miliona KM, od čega dug za poreze i doprinose iznosi 66 miliona KM. Zbog 22 miliona KM duga Evropskom savezu javnih emitera (EBU), ovaj savez prijeti blokadom računa BHRT-a, od jučer – 26. februara.
Elvir Lemeš, član Upravnog odbora BHRT-a, stanje javnog emitera poredi s pacijentom koji nije smrtno ranjen, ali će umrijeti jer mu niko ne prilazi niti pomaže.
Resorno ministarstvo
Resorni ministar prometa i komunikacija Edin Forto izjavio je da se BHRT neće ugasiti, ali nije ponudio nikakvo rješenje.
Iz Ministarstva su rekli za „Dnevni avaz“ da eventualno gašenje mreže repetitora i releja, kojima upravljaju zaposlenici BHRT-a, neće utjecati na komunikacije ovog ministarstva. Navode da nisu imali dalje kontakte s EBU, nakon što je odbijen raniji zahtjev da produže rok otplate duga.