UDIK o otetima iz voza u Štrpcima: Nisu slučajne žrtve odmetnika i razbojnika već planirane odmazde drugih i drugačijih

Na današnji dan prije 33 godine pripadnici paravojne formacije "Osvetnici" izvršili su otmicu putnika iz voza na relaciji Beograd–Bar u mjestu Štrpci, na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Dana 27. februara 1993. oko 15.30 sati stigao je vojni kamion na željezničku stanicu u mjestu Štrpci u opštini Rudo u Bosni i Hercegovini. U kamionu je bilo oko 25 pripadnika Vojske Republike Srpske uključujući i pripadnike formacije „Osvetnici“ kojom je komandovao Milan Lukić.

Među pripadnicima Interventne čete 2. Podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad bili su i Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Mićo Jovičić i Miodrag Mitrašinović. Oružana grupa je naredila otpravniku vozova da zaustavi brzi voz Jugoslovenske željeznice broj 671, a koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar. Nakon legitimisanja putnika, izvedeno je 20 civila nesrpske nacionalnosti od kojih 18 Bošnjaka i to: Adem Alomerović, Džafer Topuzović, Esad Kapetanović, Fevzija Zeković, Fehim Bakija, Fikret Memović, Halil Zubčević, Ilijaz Ličina, Ismet Babačić, Jusuf Rastoder, Muhedin Hanić, Nijazim Kajević, Rasim Ćorić, Rifet Husović, Safet Preljević, Senad Đečević, Šećo Softić i Zvjezdan Zuličić. Izveli su i jednog putnika hrvatske nacionalnosti Tomu Buzova i jedno nepoznato lice arapskog porijekla.

Mučeni pa ubijeni

Zajedno sa njihovom prtljagom utovareni su u kamion te u pratnji dva putnička vozila odvezeni u Višegrad. U Prelovo su stigli iza 17 sati. Istovareni su ispred osnovne škole „Želimir Đurić Željo“, sjedište komande Prvog bataljona 2. Podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad. U fiskulturnoj sali škole im je naređeno da se skinu, odlože prtljag i izdvoje sve vrijedne stvari. Potom su fizički zlostavljani i mučeni. Sa rukama vezanim žicom u donjem vešu su ponovo ukrcani u kamion koji ih je odveo do sela Mušići. U prizemlju spaljene kuće Rasima Polje Milan Lukić je strijeljao 18 civila. Dva su civila ubijena prilikom pokušaja bijega. U jednog je pucao Nebojša Ranisavljević, u drugog nepoznati vojnik koji je takođe čuvao stražu. Sutradan su tijela ubijenih bačena u Drinu. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 4 žrtve (Halil Zubčević, Ilijaz Ličina, Jusuf Rastoder i Rasim Ćorić). Nađeni su prilikom ekshumacije na lokalitetu jezera Perućac. Ubijeni civili bili su državljani Savezne Republike Jugoslavije.

Presude

Za otmicu civila u Štrpcima sudilo se pred nekoliko regionalnih sudova. Najprije je sud u Bijelom Polju osudio Nebojšu Ranisavljevića 2002. na 15 godina zatvora. Mićo Jovičić je 2016. priznao krivicu pred Sudom BiH da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen je na pet godina zatvora. Krajem 2019.

Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv haškog osuđenika Milana Lukića koga je Haški tribunal osudio na doživotnu kaznu zatvora za ratni zločin u Višegradu, ali ne i za ubistva civila u Štrpcima.

U predmetu Luka Dragičević i drugi koji se vodio pred Sudom BiH osuđena su sedmorica bivših pripadnika Druge podrinjske brigade VRS na po 13 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Bobanu je Inđiću Sud BiH izrekao presudu u januaru 2023. osudivši ga na 15 godina zatvora za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Suđenje za otmicu na stanici Štrpci počelo je pred sudom u Beogradu 2019. U oktobru prošle godine izrečena je presuda u ponovljenom postupku kojom su pripadnici jedinice „Osvetnici“ Gojko Lukić i Duško Vasiljević osuđeni na po 10 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a Dragana Đekić na pet godina zatvora.

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) je u više navrata, samostalno ili sa regionalnim partnerima, organizovalo ulične akcije u Sarajevu, ali i prisustvovalo godišnjoj komemoraciji u Prijepolju.

- Tako se javnost godinama podsjeća na ovaj ratni zločin, ali i apeluje na državu Srbiju da ubijenima prizna status civilnih žrtava rata, a njihovim porodicama pruži odgovarajuću novčanu naknadu - saopćeno je iz UDIK-a.

UDIK je ove godine objavio publikaciju „Otmica u Štrpcima – presude“ koja dokumentuje sve tri presude koje je donio Sud BiH za otmicu civila u Štrpcima.

- Ovu knjigu smo objavili kao trajni podsjetnik da putnici oteti iz voza 671 nisu slučajne žrtve odmetnika i razbojnika već planirane odmazde drugih i drugačijih - poručili su Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) – Sarajevo, Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) – Banja Luka i Ženski glas – Priboj.