Vazduh nezdrav u većem dijelu BiH: Može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje

Vazduh je jutros bio nezdrav u Banjaluci, Kaknju, Zenici, Tuzli i Sarajevu, te se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenju u 8.00 sati, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 181, u Kaknju 173, u Zenici 158, u Tuzli 155, a u Sarajevu 153.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju treba da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti.

U Visokom, Ilijašu, Brodu, Tešnju, Lukavcu, Maglaju i Hadžićima vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta u Visokom je 139, u Ilijašu 127, u Brodu 125, u Tešnju 111, u Lukavcu 110, u Maglaju 109, a u Hadžićima 102.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.

Prema trenutnim mjerenjima vazduh je i dalje nezdrav u većem dijelu BiH.