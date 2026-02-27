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PODSJEĆANJE

Pogledajte kako je prije 10-ak godina Konaković odbio da se povuče sa mjesta premijera KS i ostavio više hiljada demonstranata jer "ima drugi sastanak"

U okruženju policajaca, Konaković je više razgovarao s novinarima, nego sa demonstrantima

Konaković: Imao "preča posla". Screenshot

Piše: Sedin Spahic

27.2.2026

Prije tačno devet i po godina, u Sarajevu su se dogodile velike demonstracije, a akteri su skoro isti kao danas - Konakovićeva vlast i, sa druge strane, nezadovoljni građani.

Ostao je i isti princip Dinokio manipulacija.

Tadašnji premijer Konaković glatko je ponudio da se povuče i da ostavku, a nakon poznatih njegovih zamjena teza, uz stalno obezbjeđenje policije, samo je "junački" odšetao i rekao "moram otići na drugi sastanak".

Isti način okončanja i sadašnjih demonstracija zbog tramvajskog ubistva Erdoana Morankića i teškog ranjavanja Elle Jovanović i izvlačenje bez ikakve odgovornosti bilo koga Dinokio vlada rukovodi i sada.

Premijer i ministri Vlade KS su dali fiktivne ostavke sa namjerom da na pozicijama ostanu još godinu dana do provedbe izbornih rezultata u oktobru, direktor GRAS-a i dalje mirno radi i sjedi u svojoj fotelji i čeka se "zamor materijala" okupljanja mladih i nezadovoljnih građana.

Pogledajte video koji sve govori.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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