Pohod planinara na Žuč: Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

Planinarski savez Federacije BiH obilježit će Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine tradicionalnim pohodom na brdo Žuč u Sarajevu. Pohod kreće 1. marta u 12:30 sati od Doma oslobodilaca grada Sarajeva na Žuči, a ruta završava na lokaciji Golo brdo – Krila slobode, gdje će u 15 sati biti upriličen historijski čas posvećen Danu nezavisnosti BiH.

Sudionici su obavezni ponijeti opremu za planinarenje prilagođenu vremenskim uslovima, kao i hranu za cjelodnevni boravak. Za postače će biti obezbijeđen iftar (lunch paket) kod Doma oslobodilaca grada Sarajeva na Žuču po završetku pohoda. Prijava učesnika je obavezna, pojedinačno ili grupno, radi evidencije za iftar. Prijave se mogu izvršiti putem emaila: [email protected] ili [email protected] kao i na kontakt telefone: +387 33 55 56 85 i +387 61 821 855.

Nosilac i realizator pohoda je Komisija za planinarske vodiče PS FBiH, dok za organizaciju dolaska planinara sa destinacija širom BiH na Žuč nadležni planinarski vodiči PS FBiH sa matičnim društvima. Podršku skupu osigurat će Služba Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, a angažirana će biti i GSS Stanica Novi Grad Sarajevo.

Planinarski savez FBiH od prošle godine obilježava Dan nezavisnosti BiH pohodom na brdo Žuč, njegujući sjećanje na historijski referendum proveden prije 34 godine, kada se većina građana Bosne i Hercegovine izjasnila za suverenu i nezavisnu državu.