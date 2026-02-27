Video / Nevena Nikitin iz Beograda uz demonstrante u Sarajevu: Tu sam da širimo slogu i zajedništvo

Nevena Nikitin iz Beograda stigla je jutros u Sarajevo, a odlučila je da pruži podršku i sarajevskoj mladosti koja je izašla na osme proteste nakon smrti mladića Erdoana Morankića, kojeg je usmrtio tramvaj GRAS-a.

Ona je poručila da već 15 mjeseci pruža podršku studentima u Srbiji nakon pada nadstrešnice.

- S njima sam svakodnevno, pišem parole, predstavljam se kao "Baka", svi me znaju kao "Baku". Spletom okolnosti sam došla u Sarajevo, nema smisla da u tuđoj zemlji pričam protiv svog režima, ni protiv vašeg, ali privuklo me to što trebamo da širimo ljubav, slogu i zajedništvo - rekla je.