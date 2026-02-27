Snimak iz zraka: Osmi protesti mladih, poručuju "ruke su vam krvave"

Studenti i srednjoškolci okupili su se danas ispred Zemaljskog muzeja, odakle su krenuli prema Tužilaštvu KS.
OTAC PREMINULE ESME
SARAJEVO
Ovu su osmi protesti koji se organiziraju nakon smrti studenta Erdoana Morankića, kojeg je usmrtio tramvaj GRAS-a
Protesti u Sarajevu. Avaz
Studenti i srednjoškolci okupili su se danas ispred Zemaljskog muzeja, odakle su krenuli prema Tužilaštvu KS.
Ovu su osmi protesti koji se organiziraju nakon smrti studenta Erdoana Morankića, kojeg je usmrtio tramvaj GRAS-a.
Na današnjim protestima se okupio nešto manji broj nego na ranijim, ali su poruke iste.
"Ruke su vam krvave" i "hoćemo pravdu", odjekuje ulicama glavnog grada. Također mladi traže odlazak Vlade KS, koja je pala, ali može ostati u tehničkom mandatu do izbora.
BOŠNJACI SU DOSTOJANSTVEN NAROD
PRED POČETAK SAMITA EU
UZURPACIJA I PONIŽENJE