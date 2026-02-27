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SARAJEVO

Snimak iz zraka: Osmi protesti mladih, poručuju "ruke su vam krvave"

Ovu su osmi protesti koji se organiziraju nakon smrti studenta Erdoana Morankića, kojeg je usmrtio tramvaj GRAS-a

Protesti u Sarajevu. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.2.2026

Studenti i srednjoškolci okupili su se danas ispred Zemaljskog muzeja, odakle su krenuli prema Tužilaštvu KS.

Ovu su osmi protesti koji se organiziraju nakon smrti studenta Erdoana Morankića, kojeg je usmrtio tramvaj GRAS-a.

Na današnjim protestima se okupio nešto manji broj nego na ranijim, ali su poruke iste.

"Ruke su vam krvave" i "hoćemo pravdu", odjekuje ulicama glavnog grada. Također mladi traže odlazak Vlade KS, koja je pala, ali može ostati u tehničkom mandatu do izbora.

# SARAJEVO
# PROTESTI
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