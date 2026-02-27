Video / Lamija Hadžimusić kroz suze: Spremate nam nove tramvaje smrti, Erdoana ne možemo vratiti, ali možemo spriječiti nove tragedije

Studentica Lamija Hadžimusić, koja je od samih početka protesta jedna od najaktivnijih, obratila se danas ispred Tužilaštva KS.

Ona je govorila kroz suze i rekla da se obraća kao građanin i student.

- Tražim ispunjenje zahtjeva, tražimo pravdu, jel to toliko teško? Stalno nam spremate neki novi tramvaj smrti, novu ordinaciju smrti, novi kamion smrti. Dijete je udario tramvaj, čekao je momak tramvaj. Nećete da imenujete direktore da nema ko da odgovara, dosta je bilo muljanja. Hoćemo da početnete da radite, čitava Vlada KS. Hoćemo da spriječite nesreće prije nego što se dogodi, ne možemo vratiti one kojih više nema. Ne možemo djevojčici vratiti nogu, ali možemo uraditi da Erdoan i djevojčica budu zadnji - rekla je.

Poručila je da je dosta preživljanja i da boli bol roditelja koji su izgubili djecu.

- Ovo je sve samo nije metropola, sistemski je korumpiran. Dobili ste zahtjeve. Erdoan nije imao dostojanstven život u Studentskom domu, zato što spremate novi tramvaj smrti, jer puca kotlovnica. Niko nije spreman imenovati gore direktora da ne bi pobio neke studente - kazala je.