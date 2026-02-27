Memorandum je potpisan u prisustvu dvojice američkih ministara, pa nije jasno o čemu govori Konaković kada kaže da će Kabirija prijaviti američkim partnerima

S Transatlantskog samita o sigurnosti snabdijevanja plinom u Vašingtonu, predsjednik M.T. Abraham Grupe iz Mostara Amir Gros Kabiri vraća se s potpisanim Memorandumom o razumijevanju kao okvirom za dugoročni ugovor o snabdijevanju ukapljenim prirodnim plinom putem Južne interkonekcije. Dokumentom potpisanim s predsjednikom Atlantic-See LNG Tradea Alexandrosom Exarchoumom osigurava se isporuka američkog ukapljenog plina za Aluminij Industriju, podružnicu M.T. Abraham Grupe, u narednih 20 godina. Plin bi se koristio u kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani za proizvodnju električne energije za primarnu proizvodnju aluminija. Ova vijest izazvala je burne reakcije.
Pravni osnov
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u Sarajevo se, izgleda, vraća s nekoliko upitnika iznad glave. Iako je i lično prisustvovao samitu u organizaciji Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju, u naknadnim medijskim istupima poručuje da je Kabiri prevario “naše američke partnere” i da će ih o tome obavijestiti.
U skladu s propisima, pravni osnov za uvoz i prodaju prirodnog gasa ima samo “Energoinvest“ d.d. Sarajevo - navode iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije.
- Memorandumi o razumijevanju koji se potpisuju nisu pravno obavezujući, niti mogu mijenjati važeće propise, a ne mogu ni predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza i trgovine prirodnim gasom. Svako javno predstavljanje budućih aranžmana bez pravnog osnova i bez saglasnosti nadležnih institucija smatramo ozbiljnim dovođenjem u zabludu domaće i međunarodne javnosti – poručio je ministar Vedran Lakić.
Nekadašnji direktor BH Gasa Almir Bečarević, međutim, podsjeća na odredbe Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH. U član 22c jasno je naznačeno da je jedan od općih ciljeva “otvaranje tržišta svim proizvođačima, kupcima, trgovcima i snabdjevačima”. Bečarević kaže da potpisivanjem Memoranduma Abraham Grupa stvara preduvjete za potpuno otvaranje tržišta plina, što će se s izgradnjom Južne interkonekcije neminovno desiti.
Pragmatični Amerikanci
- Ujedno je potpisala Memorandum s namjerom da 20 godina kupuje gas, što je jedan od uslova za rezervaciju kapaciteta na Terminalu Krk i kroz sistem hrvatskog transportera “Plinacro”. FBiH je jedini dio Evrope gdje tržište gasa nije otvoreno i to je, s aspekta Evrope i Energetske zajednice, dalje neodrživo – kaže Bečarević.
Naglašava da je memorandum potpisan u prisustvu dvojice američkih ministara, pa mu nije jasno o čemu govori Konaković kada kaže da će Kabirija prijaviti američkim partnerima.
- To što Konaković ne prati dešavanja iza svojih leđa ne znači da Kabiri ne prati ko je iza njegovih. To što niko od stranaka Trojke u FBiH ne prati dešavanja na gasnom tržištu ne znači da se Abraham Grupa ne priprema za ono što slijedi. Ako neko misli da će nekakvom zastarjelom uredbom onemogućiti trgovinu gasom, to ne znači da neko neće koristiti zakon čiji su opći ciljevi otvaranje tržišta u svim energetskim sektorima. Amerikanci su pragmatični i količine gasa koje želi Abraham Grupa su takve da garantuju povrat investicije za Južnu interkonekciju. Dok Konaković i stranke Trojke to shvate, izgubit ćemo i ono što smo imali skoro 50 godina - uvoz gasa – ističe Bečarević.
Prema njegovim riječima, vrijednost uvoza plina za Abraham Grupu, koje su za termoelektranu snage 400 MWh i period od 20 godina definirane Memorandumom, jesu gotovo četiri milijarde dolara.
To Konaković ne prati dešavanja iza svojih leđa ne znači da Kabiri ne prati ko je iza njegovih, kaže Bečarević.