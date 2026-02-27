Memorandum je potpisan u prisustvu dvojice američkih ministara, pa nije jasno o čemu govori Konaković kada kaže da će Kabirija prijaviti američkim partnerima

S Transatlantskog samita o sigurnosti snabdijevanja plinom u Vašingtonu, predsjednik M.T. Abraham Grupe iz Mostara Amir Gros Kabiri vraća se s potpisanim Memorandumom o razumijevanju kao okvirom za dugoročni ugovor o snabdijevanju ukapljenim prirodnim plinom putem Južne interkonekcije. Dokumentom potpisanim s predsjednikom Atlantic-See LNG Tradea Alexandrosom Exarchoumom osigurava se isporuka američkog ukapljenog plina za Aluminij Industriju, podružnicu M.T. Abraham Grupe, u narednih 20 godina. Plin bi se koristio u kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani za proizvodnju električne energije za primarnu proizvodnju aluminija. Ova vijest izazvala je burne reakcije.

Pravni osnov

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u Sarajevo se, izgleda, vraća s nekoliko upitnika iznad glave. Iako je i lično prisustvovao samitu u organizaciji Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju, u naknadnim medijskim istupima poručuje da je Kabiri prevario “naše američke partnere” i da će ih o tome obavijestiti.

U skladu s propisima, pravni osnov za uvoz i prodaju prirodnog gasa ima samo “Energoinvest“ d.d. Sarajevo - navode iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

- Memorandumi o razumijevanju koji se potpisuju nisu pravno obavezujući, niti mogu mijenjati važeće propise, a ne mogu ni predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza i trgovine prirodnim gasom. Svako javno predstavljanje budućih aranžmana bez pravnog osnova i bez saglasnosti nadležnih institucija smatramo ozbiljnim dovođenjem u zabludu domaće i međunarodne javnosti – poručio je ministar Vedran Lakić.