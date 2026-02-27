Snimak iz zraka / Pogledajte kako je izgledala protestna kolona ispred SCC-a

U Sarajevu su danas održani osmi protesti povodom teške nesreće koja se 12. februara 2026. godine dogodila u glavnom gradu, kada je tramvaj iskočio iz šina.

Nesreća se desila kod Zemaljskog muzeja BiH, a život je izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, dok je sedamnaestogodišnja djevojka zadobila teške povrede.

Iako je današnje okupljanje bilo manje brojno u odnosu na prethodne proteste, okupljeni građani nisu odustali od svojih zahtjeva.

Demonstranti su se najprije okupili ispred Zemaljskog muzeja, odakle su krenuli u protestnu šetnju prema Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Nakon toga su se vratili na polaznu tačku, a kolona je tokom kretanja nakratko zastala i ispred Sarajevo City Centra.

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