Potvrđena optužnica protiv Kraljevića zbog veličanja krvnika Karadžića i Mladića

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Miroslava Kraljevića zvanog Mićo, načelnika Opštine Vlasenica zbog izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, potvrđeno je iz Državnog tužilaštva, javlja FENA.

Iz Tužilaštva su saopćili da je Kraljević u svojstvu načelnika 9. marta 2025. godine dao izjavu za medije u kojoj je veličao osobe koje su pravomoćno osuđene u Međunarodnoom krivičnom suda za bivšu Jugoslaviju za genocid, zločina protiv čovječnosti i ratne zločine.

Kraljević je u martu prošle godine, na skupu povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na vlaseničkom ratištu, o kojem je Detektor izvještavao ranije, iskazao veliko poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, navodeći da su to “slavna imena koja treba pominjati”.

- Jer to smo mi, to je naša realnost. Svi smo mi Radovani. Isto kao što smo danas svi Mile Dodik, svi Narodna skupština, i na isti ili sličan način branimo te tekovine, rekao je tada Kraljević.

Detektor je podsjećao da Tužilaštvo mjesecima nije donijelo u odluku, nakon što je Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena žrtva rata” podnijela krivičnu prijavu protiv Kraljevića.

Karadžić, bivši predsjednik RS-a, i Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske (VRS), pred Haškim tribunalom su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid i druge zločine počinjene u BiH.

Protiv Kraljevića je u toku sudski postupak, s Radenkom Stanićem i Goranom Garićem, za progon bošnjačkih civila u Vlasenici – protivpravnim zatvaranjem, ubistvima, seksualnim zlostavljanjima, mučenjima, nestancima i drugim nečovječnim djelima počinjenim 1992. i 1993. godine. Optužnica protiv njih je potvrđena u februaru 2018., a suđenje im je, nakon nekoliko odgađanja, počelo u oktobru 2019. godine.

Tokom 2024. godine je prijavljivan i zbog nedoličnog ponašanja u predizbornoj kampanji, o čemu je Detektor već pisao, ali je prijava odbačena kao neosnovana, a Kraljević treći put izabran na istu funkciju.

Zabrana veličanja ratnih zločinaca ili negiranja ratnih zločina uvedena je izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Valentin Inzko u julu 2021. godine.