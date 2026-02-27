Vlada Federacije BiH: Produženje mjere neposredne kontrole cijena

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, izmjenila Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ovom izmjenom, kako pojašnjava predlagač, propisano je produženje mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena sa 60 na 120 dana.

U obrazloženju je navedeno da trenutna ekonomska situacija i konstantan rast cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda utiče na životni standard stanovništva te stvara stalne socijalne i ekonomske izazove posebno za najugroženije kategorije stanovništva.

S obzirom na trenutne tržišne uslove, potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena pojedinih proizvoda, ocijenjeno je da je ova mjera dodatno doprinijela zaštiti potrošača od naglih promjena cijena te je predloženo njeno produženje.