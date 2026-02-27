Forto: Nema političke volje u EU za boravak bh. vozača

Drugi sastanak radne grupe u organizaciji Evropske komisije održan je danas, s ciljem razmatranja uticaja primjene Entry/Exit sistema (EES) na profesionalne vozače iz zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom sastanka Evropska komisija je izrazila zabrinutost zbog najavljenih protesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji su već ranije izazvali ozbiljne poremećaje u lancima snabdijevanja.

Također, potvrđeno je da izmjena načina obračuna boravka nije moguća, te da eventualne fleksibilnosti mogu biti razmatrane isključivo na nacionalnom nivou.

- Nažalost, ni današnji sastanak nije doveo do konkretnog rješenja. Tražili smo od Evropske komisije pragmatičniji pristup, jer mogu djelovati donošenjem provedbenog akta ili kroz smjernice, bez izmjene samog teksta uredbe o pravilu 90-180 dana - izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Dodao je da je to uobičajen i pravno utemeljen mehanizam u pravu EU i najbrži put za rješavanje problema.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ocijenilo je da je Republika Hrvatska na današnjem sastanku pokazala najkonkretniji pristup rješavanju ovog pitanja.

Hrvatska je već pokrenula izmjene Zakona o strancima, kojima bi profesionalnim vozačima iz trećih zemalja, uz postojanje formalne poslovne saradnje sa kompanijom registrovanom u Republici Hrvatskoj, bilo omogućeno dobijanje nacionalne dugoročne vize.

Ukoliko izmjene budu usvojene, vozačima bi bio omogućen boravak bez primjene pravila 90/180 u Hrvatskoj, dok bi u ostalim državama članicama Schengen prostora pravilo i dalje važio. Međutim, trenutno nije izvjesno kada će predložene izmjene biti usvojene, s obzirom na to da zakonodavna procedura može potrajati mjesecima.

Za dvije sedmice planiran je novi sastanak radne grupe uz uključivanje privatnog sektora.