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GRADONAČELNIK BANJE LUKE

Stanivuković oštro osudio napad na navijače iz Cazina: Posebno zabrinjava jer je i maloljetnik bio među njima

Meč je prekinut nakon što su huligani upali na tribine

Draško Stanivuković. Facebook

S. S.

27.2.2026

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković osudio je napad na navijače iz Cazina koji su došli u dvoranu Borik kako pratili futsal meč između Bubamare i Borca.

Podsjećamo, meč je prekinut nakon što su huligani upali na tribine.

- Oštro osuđujem napad na navijače iz Cazina koji su sinoć došli u Banja Luku da podrže svoj klub. Incident u dvorani Borik, zbog kojeg je utakmica prekinuta, baca lošu sliku na naš grad i to ne smijemo ignorisati. Posebno zabrinjava što je među licima povezanim sa napadom i maloljetnik. To pokazuje koliko je važno da zajedno, kao društvo, radimo na suzbijanju agresivnog ponašanja i promovisanju pozitivnih obrazaca ponašanja kod mladih - rekao je.

Naveo je da nadležni trebaju utvrditi činjenice i sankcionisati odgovorne te poručio da je Banja Luka grad sporta i dobrih ljudi.

- Uvjeren sam da je ovo izolovan slučaj kao i da ovo nije slika koju naši sportisti žele da šalju u svijet - naglasio je.

Podsjećamo, nakon ovog nemilog događaja uhapšeno je pet osoba.

# CAZIN
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
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