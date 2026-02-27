Stanivuković oštro osudio napad na navijače iz Cazina: Posebno zabrinjava jer je i maloljetnik bio među njima

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković osudio je napad na navijače iz Cazina koji su došli u dvoranu Borik kako pratili futsal meč između Bubamare i Borca.

Podsjećamo, meč je prekinut nakon što su huligani upali na tribine.

- Oštro osuđujem napad na navijače iz Cazina koji su sinoć došli u Banja Luku da podrže svoj klub. Incident u dvorani Borik, zbog kojeg je utakmica prekinuta, baca lošu sliku na naš grad i to ne smijemo ignorisati. Posebno zabrinjava što je među licima povezanim sa napadom i maloljetnik. To pokazuje koliko je važno da zajedno, kao društvo, radimo na suzbijanju agresivnog ponašanja i promovisanju pozitivnih obrazaca ponašanja kod mladih - rekao je.