Blanuša traži hitnu istragu: "Ovo je terorističko-mafijaški akt!"

Predsjednik SDS Branko Blanuša zatražio je da se odmah pronađu počinioci i nalogodavci napada na predsjednika Skupštine grada Teslić Slavena Jelića.

- Postavljanje eksplozivne naprave ispred Jelićeve porodične kuće klasičan je terorističko-mafijaški akt. Ovako nešto se ne smije dešavati i zahtijevamo da se pronađu i nalogodavci i počinioci - rekao je Blanuša.

- Hvala Bogu da niko nije nastradao, a jeziva je pomisao da je mogla nastradati i porodica. Institucije ne smiju zatajiti i ovo mora biti prioritet. Nećemo dopustiti da živimo u takvom društvu - istakao je predsjednik SDS.

Blanuša je podsjetio da su gradonačelnik Teslića i teslićki SDS već duže od deceniju pod stalnim pritiscima – od prijetnji odbornicima i upadanja u kuće, preko uništavanja njihove imovine, do Miličevićevog spektakularnog hapšenja.

- Kada su sve 'isprobali' bez efekta da sruše SDS, posegnuli su za krajnjim ekstremom – terorizmom. Preko toga ne smijemo i nećemo preći. Ničija bezbjednost ne smije biti ugrožena, jer ima drugačija politička razmišljanja i Republika Srpska mora biti sigurno mjesto za život i rad - istakao je Blanuša.

On je izrazio zabrinutost jer, prema njegovim riječima, spirala nasilja u Republici Srpskoj uzima zamah.

- Nedavno su pretukli našeg potpredsjednika OO SDS Pelagićevo, Vojka Sajlovića, jer je otkrio kriminal u nabavkama opreme za vrtić. Prošlo je skoro mjesec dana, a nalogodavci nisu ni saslušani. Kada jedan takav zločin prođe bez sankcije i adekvatnog odgovora institucija, desi se terorizam u Tesliću. To se ne smije dešavati. Anarhiji, bezakonju i ugrožavanju tuđe bezbjednosti ne smije biti mjesta u Republici Srpskoj - poručio je Blanuša.