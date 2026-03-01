Safet Zajko: 67. godišnjica rođenja bh. ratnog heroja

Na današnji dan 1959. godine, rođen je Safet Zajko, bosanskohercegovački borac i ratni heroj, pripadnik Armije RBiH i dobitnik najvišeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. Zajko je završio školu rezervnih oficira pješadije u Bileći i uoči agresije na BiH imao je čin rezervnog kapetana. Početkom 1992. godine, radio je na organiziranju i pripremanju oružanog otpora u sarajevskim naseljima Buča Potok, Boljakov Potok, Briješće, Sokolje, Pofalići i Velešići, gdje su se formirale jedinice Teritorijalne odbrane. Komandant 2. motorizovane brigade Iz tih jedinica formirani su, 19. maja 1992. godine, Prvi samostalni bataljon Okružnog štaba odbrane Sarajevo, te 1. jula 1992. i 15. pješadijska brigada TO Novi Grad. Daljim ukrupnjavanjem jedinica i poboljšanjem organizacione strukture, 1. oktobra 1992. godine formirana je 2. motorizovana brigada na čijem čelu je bio Safet Zajko. Samo pet dana nakon oslobađanja Mijatovića kose, na brdu Žuč, 17. juna 1993. godine, prilikom izviđanja položaja Zajko je poginuo. Sahranjen je kao šehid u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Posthumno proglašen brigadnim generalom Osim ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, za herojski doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, izuzetno junaštvo i samoprijegor ispoljen u borbenim djejstvima i pri tome ostvarene rezultate, Ukazom Predsjedništva RBiH od 14. aprila 1994. godine Zajko je posmrtno odlikovan Ordenom heroja oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odlukom Predsjedništva RBiH od 12. januara 1996. godine, posthumno je proglašen brigadnim generalom. Jedna od ulica u Sarajevu, u općini Novi Grad, kao i park u istoj općini, nazvani su po Safetu Zajki.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine . Gov.ba Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine . Gov.ba

Danas je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Odlukom od 28. februara 1995. godine, Skupština Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu proglasila je 1. mart Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine, u BiH je održan referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ. Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada pozitivno - glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Prema statističkim podacima, na referendum je izašlo 64,31 posto građana s pravom glasa, a za nezavisnost BiH glasalo je njih gotovo 99,44 posto. Zemlje članice Evropske zajednice su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države, priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu. Republika Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala članica Organizacije ujedinjenih nacija. Nažalost, u isto vrijeme oružani sukobi u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine prerasli su u pravu agresiju i ratni požar, koji je uzrokovao ogromne ljudske žrtve i patnje, kao i materijalna razaranja. Uspješnim otporom građana Republike Bosne i Hercegovine agresiji i zalaganjem Vlade Republike Bosne i Hercegovine za multietničku i demokratsku državu ravnopravnih naroda, BiH je očuvala svoj državnopravni i historijski kontinuitet. U američkom gradu Dejtonu 21. novembra 1995. potpisan je Mirovni sporazum, čime je završena agresija na BiH. Konačni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine, a Dejtonski sporazum potvrdio je Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu u evropskoj porodici država. Prema Sporazumu, Bosna i Hercegovina sastoji se iz dvije administrativne jedinice: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Brčko distrikta BiH, koji ima poseban status i ne pripada nijednom entitetu. Ustav je donesen na temeljima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema tom ustavu, Bosna i Hercegovina je priznata kao nezavisna, suverena država s punim pravnim subjektivitetom temeljena na vrijednostima mira i pomirenja spremna za euroatlantske integracije. 1445. - Rođen Sandro Botičeli (Botticelli), najznačajniji italijanski ranorenesansni slikar, predstavnik neoplatonističke filozofije. Tokom boravka u Rimu izradio je čuvene freske u Sikstinskoj kapeli (“Prizori iz života Mojsijeva”, “Kazne Koraha”, “Datana i Abirama”, “Iskušavanje Isusovo”), a po narudžbi Lorenza Magnifica prvi je od italijanskih slikara izradio crteže za Danteovu “Božansku komediju”. 1643. - Umro Đirolamo Freskobaldi (Girolamo Frescobaldi), italijanski kompozitor muzike za orgulje u kasnoj renesansi i ranom baroknom periodu. Djela: “Tokate i partite intabulirane za cembalo”, zbirke capriccia, tokata, instrumentalnih kancona, a vrhunac njegove umjetnosti je “Muzičko cvijeće raznih kompozicija”. Godine 1645., posmrtno mu je objavljena zbirka “Kancone na francuski način u partituri”.

Frederik Šopen . Wikipedia.org Frederik Šopen . Wikipedia.org

Rođen slavni kompozitor i pijanist Frederik Šopen 1810. - Rođen slavni poljski kompozitor i pijanist Frederik Šopen (Fryderyk Szopen), najistaknutiji predstavnik poljske muzičke kulture i jedan od najznačajnijih pijanista i kompozitora svih vremena. U svojoj dvadesetoj godini Frederik Šopen se preselio u Pariz s ciljem da se usavrši. Do tada je već komponovao svoja dva klavirska koncerta. Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku unio elemente slovenske muzike. Njegove mazurke i poloneze i danas predstavljaju temelj poljske narodne klasične muzike. Šopen je bio krhkog zdravlja i umro je sa 39 godina nakon dužeg bolovanja od tuberkuloze, 17. oktobra 1849. godine. 1872. – U planinskom području Yellowstone u SAD osnovan je prvi nacionalni park u svijetu. Zauzima površinu od 8.987 kvadratnih kilometara, najvećim dijelom na sjeverozapadu savezne države Vajoming, na tromeđi sa saveznim državama Montana i Ajdaho. Park je najpoznatiji po divljim životinjama i svojim gejzirima, termalnim izvorima, te super vulkanu, zbog čega je upisan na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u SAD, 1978. godine. 1891. – Rođen Stanislav Vinaver, jedan od najznačajnijih protagonista moderne južnoslavenske književnosti poslije Prvog svjetskog rata. Autor je “Manifesta ekspresionizma” i pokretač mnogih zajedničkih poduhvata mladih pisaca, a bio je i novinar, feljtonist, polemičar i prevodilac. 1911. - Umro Jakobus Henrikus van 't Hof (Jacobus Henricus van 't Hoff), holandski fizikohemičar i organohemičar, dobitnik prve Nobelove nagrade za hemiju 1901. Istraživao je brzine hemijskih reakcija, hemijsku ravnotežu, elektrolitsku disocijaciju, izveo jednadžbu za osmotski tlak (van’t Hoffov zakon) i uveo pojam hemijskog afiniteta. 1912. – Albert Beri (Berry) izveo prvi uspješni skok s padobranom. Iskočio je iz dvokrilnog aviona s gotovo 450 metara visine u američkom Misuriju. 1927. - Rođen Hari Belafonte (Harry), američki pjevač i glumac. Profesionalnu pjevačku karijeru otpočeo je 1952. godine, izvodeći pučke balade i popularne melodije u ritmu kalipsa. Na filmu je debitirao 1953. ulogom u "Sjajnom putu", a naročito se istakao nastupom i izvedbom songa u "Sunčanom otoku" 1957. godine. 1935. - Džed Alan (Jed Allan), američki glumac koji se proslavio u serijama "Dani naših života" i "Santa Barbara", rođen je na današnji dan. Karijeru je započeo kad se pojavio u serijama “Love of Life” i “The Secret Storm”, nakon čega se kao Don Kreg 1971. godine pridružio ekipi serije “Days of Our Lives”. Tu je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, a lik Krega glumio je čak 14 godina. 1969. - Rođen Havijer Bardem (Javier), španski filmski glumac i prvi Španac dobitnik Oskara. Na Venecijanskom filmskom festivalu proglašen je najboljim glumcem u filmu “Život je more” iz 2004. godine, a prilikom dodjele nagrada Gotham, 2007. godine mu je u Njujorku odana počast za životno dostignuće. Bardem je u braku s glumicom Penelopom Kruz (Penelope Cruz).

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