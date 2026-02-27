BH Telecom uklanja Pink kanale iz MojaTV ponude od aprila

Kompanija BH Telecom je objavila saopštenje u kojem je korisnike usluge MojaTV obavijestila da će od 1. aprila ove godine iz ponude biti uklonjeni kanali Pink televizije.

Od tog datuma se povlače TV kanali iz Pink grupacije, uključujući dodatne pakete Pink+, Pink E paket, Paket Zadruga i dodatni Pink paket TV kanala u okviru Moja webTV usluge.

Ove izmjene znače da će kanali Pink grupacije biti uklonjeni iz osnovnih TV paketa Moja TV Net M, Moja TV Net L, Moja TV Full M i Moja TV Full L, saopštili su iz BH Telecoma.

Korisnici usluge MojaTV koji imaju zaključen ugovor s obaveznim trajanjem imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, u periodu od 2. marta do 31. marta 2026. godine.

Iznimka su korisnici koji imaju ugovor na 12 ili 24 mjeseca za asembliranu uslugu (uz kupovinu uređaja po sniženoj cijeni) i oni koji imaju ugovor na 12 ili 24 mjeseca za kupovinu uređaja iz Partnerske ponude BH Telecoma.

- Istovremeno s povlačenjem navedenih kanala, planirano je dodavanje novih TV kanala i servisa Voyo, bez dodatne naknade, u Moja TV M i Moja TV L pakete. Na taj način osnovni TV paket ovih korisnika postaje sadržajno i vrijednosno bogatiji, uključujući ukupno 150 TV kanala, kako je definisano Cjenovnikom - naveli su iz kompanije.