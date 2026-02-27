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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik o izgradnji spomenika Francu Ferdinandu: "Sarajevo je od multietničkog grada danas postalo muslimanska kasaba"

Oni očigledno nemaju problem da veličaju simbole imperijalne okupacije, ali imaju problem sa priznavanjem srpskih žrtava, rekao je

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

27.2.2026

Usvajanje inicijative o izgradnji spomenika Franzu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji na lokalitetu Latinske ćuprije (nekadašnji Principov most) u Sarajevu nije nikakva slučajnost niti "kulturni projekat", već još jedna sramna politička poruka srpskom narodu da je okupator prihvatljiv, a Srbi nisu ni živi ni mrtvi, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Franc Ferdinand nije bio nikakav "mirotvorac", već jedan od predstavnika austrougarske okupacione sile pod čijom su čizmom narodi u BiH, a posebno Srbi živjeli bez slobode i političkih prava. Insistirati na vraćanju spomenika okupatoru, a istovremeno ignorisati stradanje srpskog naroda kroz vijekove, jasna je poruka da je tuđa vlast i tutorstvo poželjnije od slobode - konstatovao je Dodik u izjavi za Srnu, prenosi RTRS.

"Pucanj u Ferdinanda su poštovali svi"

On je naveo da su pripadnici pokreta "Mlada Bosna", osim ideje o slobodi, ustali protiv imperije i naglasio da je Gavrilo Princip bio nacionalista, ali ne i šovinista, i njegov pucanj u Franca Ferdinanda 1914. godine "decenijama su poštovali i muslimani i Hrvati u BiH".

- To što su kasnije uništili spomen-ploču Gavrilu Principu, i Muzej 'Mlade Bosne' preimenovali u takozvani 'Muzej Sarajevo 1878-1918', koji se nalazi, koje li ironije, na uglu ulica Obala Kulina bana i Zelenih beretki, karakteristika je sarajevskih muslimana koji i dalje žale za imperijom i okupatorima - navodi Dodik.

- I dok usvajaju inicijative o vraćanju spomenika okupatoru Ferdinandu, Sarajevo istovremeno šuti o stradanju Srba, egzodusu sarajevskih Srba, logorima i zločinima nad Srbima čime potvrđuju da svjesno biraju selektivno pamćenje - kaže Dodik

On je upitao "zašto to širokogrudo Sarajevo ne dozvoljava da Srbi u miru i slobodno odaju poštu pripadnicima bivše ЈNA koje su pripadnici Zelenih beretki mučki ubili u Dobrovoljačkoj ulici i da li će se 1. marta sjetiti srpskog svata koji je ubijen samo zato što je nosio srpsku zastavu na porodičnom veselju".

"Slika današnjeg Sarajeva"

Dodik je rekao da je to "slika današnjeg Sarajeva i da je očigledno da uz ovakve provokacije, pokušaje prekrajanja istorije i relativizaciju borbe jednog naroda za slobodu nema mjesta pomirenju i suživotu".

- Najglasniji zagovornici ovakvih inicijativa su upravo oni koji su navikli da "vežu konja gdje im aga kaže" i najspremniji su da drže lekcije Republici Srpskoj, govore o "evropskim vrijednostima", a zapravo promovišu narativ po kojem su srpske žrtve nevidljive, a okupatori slavni - naglasio je Dodik.

On je naglasio da je, usvajanjem ove inicijative, Sarajevo potvrdilo da uvijek bira simbole imperije i okupacije.

- Oni očigledno nemaju problem da veličaju simbole imperijalne okupacije, ali imaju problem sa priznavanjem srpskih žrtava i istine da je Sarajevo od multietničkog grada danas postalo muslimanska kasaba - zaključio je Dodik.

Gradsko vijeće grada Sarajeva usvojilo je inicijativu za postavljanje spomenika austrougarskom prestolonasljedniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji kod Latinske ćuprije u Sarajevu. Inicijativa je potekla od Kluba odbornika Stranke za BiH.

# SARAJEVO
# MILORAD DODIK
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