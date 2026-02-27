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ISTRAGA U TOKU

Drama u Tesliću: Eksplodirala bomba iz konzerve nakon što je automobilom prošao predsjednik Skupštine

U blizini porodične kuće predsjednika Skupštine Teslića Slavena Jelića aktivirana je eksplozivna naprava

Teslić: Istraga u toku. Facebook

M. Až.

27.2.2026

Prava drama odvijala se danas u Tesliću, gdje je u blizini porodične kuće predsjednika Skupštine Teslića Slavena Jelića aktivirana eksplozivna naprava.

Prema prvim rezultatima istrage, eksploziv je bio postavljen u konzervi te pomoću kočića i žice razvučene preko puta pripremljen da se aktivira prelaskom preko žice.

Kako prenosi ATV, Jelić je u petak ujutro vozio dijete u školu i točkovima prešao preko postavljene žice. Srećom, naprava se tada nije aktivirala, već kasnije, u trenutku kada na cesti nije bilo nikoga.

Iz policije je saopšteno da nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

- Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o prijavljenom događaju - saopštili su iz Policijske uprave Doboj.

Složena situacija

U Tesliću je već duže vrijeme prisutna složena politička situacija. Općinski odbor Socijalističke partije Srpske krajem 2024. godine pozvao je Jelića da vrati odbornički mandat, nakon što je isključen iz stranke zbog, kako je navedeno, grubog kršenja Statuta partije.

O događaju se oglasio i predsjednik SDS-a Branko Blanuša, zatraživši hitno pronalaženje odgovornih za, kako je naveo, teroristički napad na predsjednika Skupštine grada Teslića.

- Postavljanje eksplozivne naprave ispred porodične kuće Jelić je klasičan terorističko-mafijaški čin. Ovako nešto se ne smije dogoditi i zahtijevamo da se pronađu i počinioci i oni koji su to naredili. Hvala Bogu da niko nije poginuo, a zastrašujuća je pomisao da je porodica mogla biti ubijena. Institucije ne smiju zakazati i to mora biti prioritet. Nećemo dozvoliti da živimo u takvom društvu - rekao je Blanuša.

Nasilje u RS u porastu

Predsjednik SDS-a izrazio je zabrinutost da je, kako tvrdi, spirala nasilja u Republici Srpskoj u porastu.

- Nedavno su pretukli našeg potpredsjednika lokalne uprave SDS Pelagićevo, Vojka Sajlovića, jer je otkrio krivično djelo u nabavci opreme za vrtić. Prošlo je skoro mjesec dana, a počinioci nisu ni saslušani. Kada takav zločin prođe nekažnjeno i bez adekvatne reakcije institucija, u Tesliću se dešava terorizam. To se ne smije dogoditi. U Republici Srpskoj ne smije biti mjesta anarhiji, bezakonju i ugrožavanju sigurnosti drugih - kazao je Blanuša.

Nakon događaja oglasio se i Slaven Jelić.

- Hvala Bogu, sve je završilo bez povreda. Prije svega hvala dobrim ljudima, kolegama i saradnicima koji su zvali i brinuli za zdravlje moje porodice i mene. Jutros, dok sam odlazio od kuće i vozio sina u školu, dogodila se snažna eksplozija koja je mogla imati nepredviđene posljedice. Moji saradnici i ja već duže vrijeme trpimo razne pritiske koji su politički motivisani, ono što se dogodilo ne vidim samo kao napad na mene, već kao ozbiljno upozorenje da su pritisci i podjele otišli predaleko. Uprkos svemu ostajem miran i nastavljam odgovorno i u interesu našeg grada. Vjerujem u institucije i očekujem da vlasti u potpunosti rasvijetle ovaj slučaj. Teslić mora ostati mjesto sigurnosti, razuma i zajedništva. Hvala svima na podršci - naveo je Jelić.

# TESLIĆ
# EKSPLOZIJA
# SLAVEN JELIĆ
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