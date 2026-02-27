Drama u Tesliću: Eksplodirala bomba iz konzerve nakon što je automobilom prošao predsjednik Skupštine

Prava drama odvijala se danas u Tesliću, gdje je u blizini porodične kuće predsjednika Skupštine Teslića Slavena Jelića aktivirana eksplozivna naprava.

Prema prvim rezultatima istrage, eksploziv je bio postavljen u konzervi te pomoću kočića i žice razvučene preko puta pripremljen da se aktivira prelaskom preko žice.

Kako prenosi ATV, Jelić je u petak ujutro vozio dijete u školu i točkovima prešao preko postavljene žice. Srećom, naprava se tada nije aktivirala, već kasnije, u trenutku kada na cesti nije bilo nikoga.

Iz policije je saopšteno da nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

- Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o prijavljenom događaju - saopštili su iz Policijske uprave Doboj.

Složena situacija

U Tesliću je već duže vrijeme prisutna složena politička situacija. Općinski odbor Socijalističke partije Srpske krajem 2024. godine pozvao je Jelića da vrati odbornički mandat, nakon što je isključen iz stranke zbog, kako je navedeno, grubog kršenja Statuta partije.

O događaju se oglasio i predsjednik SDS-a Branko Blanuša, zatraživši hitno pronalaženje odgovornih za, kako je naveo, teroristički napad na predsjednika Skupštine grada Teslića.

- Postavljanje eksplozivne naprave ispred porodične kuće Jelić je klasičan terorističko-mafijaški čin. Ovako nešto se ne smije dogoditi i zahtijevamo da se pronađu i počinioci i oni koji su to naredili. Hvala Bogu da niko nije poginuo, a zastrašujuća je pomisao da je porodica mogla biti ubijena. Institucije ne smiju zakazati i to mora biti prioritet. Nećemo dozvoliti da živimo u takvom društvu - rekao je Blanuša.

Nasilje u RS u porastu

Predsjednik SDS-a izrazio je zabrinutost da je, kako tvrdi, spirala nasilja u Republici Srpskoj u porastu.