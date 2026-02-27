Uručeno stotinu iftara za bihaćke penzionere i postače slabijeg imovinskog stanja

U vremenu rasta troškova života i sve težeg socijalnog položaja brojnih porodica, MDD Merhamet Bihać nastavlja ramazansku misiju solidarnosti, osiguravajući iftare za one koji najteže podnose teret svakodnevice. Danas je 100 obroka uručeno postačima slabijeg imovinskog stanja u Mjesnoj zajednici Jezero-Privilica, među kojima su brojni penzioneri i socijalno ugroženi građani.

Iftare je u ime mještana preuzeo predsjednik Savjeta MZ Jezero-Privilica Asim Begatović, koji je tom prilikom zahvalio Merhametu, njegovom predsjedniku Fikretu Draganoviću, kao i donatorima koji su podržali realizaciju ove humanitarne akcije.

– Naša saradnja sa Merhametom Bihać je izvrsna, a predsjednik Fikret Draganović je uvijek na raspolaganju i spreman da se stavi u službu socijalno ugroženim mještanima naše mjesne zajednice. Ovih 100 obroka bit će podijeljeno socijalno ugroženim kategorijama postača u našoj mjesnoj zajednici – kazao je Begatović.

Predsjednik Merhameta Bihać zahvalio je Savjetu MZ Jezero-Privilica na saradnji i podršci kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnija.

– Zahvalni smo Savjetu MZ Jezero-Privilica i predsjedniku Begatoviću jer su vrlo aktivni i imamo s njima dobru saradnju – istakao je Draganović.

Iz Merhameta poručuju da će i u narednim danima nastaviti s podjelom iftara širom Bihaća, oslanjajući se na podršku donatora i dobru koordinaciju s predstavnicima mjesnih zajednica, kako bi pomoć stigla do socijalno najugroženijih postača.