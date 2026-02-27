Nikšić: Jedini ovlašteni uvoznik plina je kompanija Energoinvest

Jedini ovlašteni uvoznik plina je kompanija Energoinvest, izjavio je večeras za podcast portala Vijesti.ba federalni premijer Nermin Nikšić.

On je to rekao na molbu voditelja da u kontekstu strateški važnog projekta Južne interkonekcije, komentira plasirane informacije o tome da je po izboru američke administracije, Abraham Grupa postala glavni uvoznik američkog LNG-a za Bosnu i Hercegovinu.

- To nije moguće prema našim pozitivnim propisima, prema zakonima u Federaciji BiH; naravno da oni ne mogu biti uvoznici. Mogu biti korisnici i u konačnici, to smo i iskomunicirali s predstavnicima administracije koji kontaktiraju s Federalnom vladom u pripremi kompletne dokumentacije za ulazak u investiciju i početak izgradnje južne interkonekcije – rekao je Nikšić.

Upitan za međudržavni sporazum sa Hrvatskom, o kojem je Federalna vlada uputila stav Vijeću ministara BiH, te za eventualne blokade, odgovorio je da zvaničnih upita odnosno dilema od Vijeća ministara nema.

Rekao je i da se Vlada FBiH ovih dana intenzivno bavi izmjenama Zakona o Južnoj interkonekciji, kao i da je u međuvremenu bilo pripremnih sastanaka s predstavnicima Ambasade te u konačnici, da je postignuta saglasnost u kom pravcu će se stvar dalje razvijati.

Budući da je riječ o američkom plinu, Nikšić smatra da je logična odluka da njihova kompanija preuzme obavezu izgradnje, pripreme južne interkonekcije te isporuke plina za Bosnu i Hercegovinu i dalje transport prema Evropi „u nekom koncesionom ugovoru, a nakon isteka koncesije, da Federacija BiH nastavi dalje“.

- Zašto je to važno? Iz prostog razloga, ne samo da su spremni da osiguraju plin i podrže investiciju već i da osiguraju investiranje za izgradnju južne interkonekcije. I plus, na osnovu iskustava koja imaju u svijetu, što garanutuju da će ukoliko u razumnom roku završimo svu potrebnu dokumentaciju i oni uđu u proces izgradnje, investiciju okončati do kraja 2027. godine, a to je rok za prestanak korišćenja ruskog plina – kazao je premijer Nikšić.