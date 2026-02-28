Roditelji podigli glas zbog cijene đačke ekskurzije

Svake godine u vrijeme organizovanja đačkih ekskurzija u javnosti isplivavaju kontroverze. Ovaj put roditelji Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjoj Luci žale se na visoku cijenu, ali i plan putovanja.

Tvrde da nisu dobili detaljnu specifikaciju troškova i sumnjaju na zloupotrebu, piše BHRT. Ministarstvo prosvjete i kulture RS tražilo je izjašnjenje direktora škole, ali i postupanje inspekcije.

Roditelji OŠ "Branko Radičević" u Banjoj Luci digli su glas protiv cijene ekskurzije. Aleksandra Metlić, roditelj učenika, objašnjava im da trodnevno putovanje u Kragujevac košta 630 maraka po djetetu. To je, kaže, izazvalo nezadovoljstvo kod roditelja. Smatraju da je cijena nerealno visoka.

- Prema dostupnim informacijama u drugim banjalučkim školama ekskurzija košta 710 KM ali za boravak od 5 dana i ponuda podrazumijeva hotel višeg ranga uz plaćanje na rate. Kako su u ovoj školi došli do cijene od 630 KM za trodnevni boravak u Kragujevcu mi odgovor nismo dobili – istakla je Metlić.

Direktor Osnovne škole Branko Radičević Siniša Rendić nije dao izjavu za BHT1. U telefonskom razgovoru im je rekao da ima obaveza i da nije zainteresovan.

O cijelom slučaju oglasilo se i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Zatraženo je postupanje inspekcije. Objašnjavaju da je oblast organizovanja ekskurzija jasno uređena podzakonskim aktima - Pravilnikom o načinu organizovanja ekskurzija, izleta i škole u prirodi za osnovne odnosno srednje škole.

- Za izvođenje ekskurzija školi je potrebna saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda. Podzakonskim aktima je definisano da su nosioci pripreme i realizacije ekskurzije direktor škole, školski odbor, vođa putovanja, odjeljenski starješina, predsjednik Savjeta učenika, predsjednik Savjeta roditelja i nastavnici. Direktor formira komisiju za izbor turističke agencije, koja bira najpovoljnijeg ponuđača i dostavlja prijedlog direktoru na konačnu odluku - saopćeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Nije ovo prvi put da se bune roditelji zbog cijene đačkih ekskurzija ili da se sumnja na eventualnu zloupotrebu. Naši izvori objašnjavaju da se Pravilnik o načinu organizovanja ekskurzija ne koristi u punom kapacitetu i da se javni pozivi uglavnom ne objavljuju u službenim glasilima nego se poziv selektivno šalje poštom. Netransparentno.