Saša Magazinović i Jasmin Imamović podnose Prijedlog deklaracije osude svih oblika neofašizma

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović i Jasmin Imamović najavili su da će početkom naredne sedmice u parlamentarnu proceduru biti upućen Prijedlog deklaracije o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog naslijeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog deklaracije dolazi u trenutku kada su u javnom prostoru sve prisutnije pojave istorijskog revizionizma, relativiziranja zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata, uništavanja antifašističkih spomenika, te javnog veličanja fašističkih ideologija, simbola i pozdrava. Predlagači smatraju da je obaveza državnih institucija da na takve pojave odgovore jasno, principijelno i u skladu s vrijednostima na kojima počiva savremena Evropa, ali i Bosna i Hercegovina.

Predloženom Deklaracijom, koja je u završnoj fazi konsultacija, potvrđuje se da su temelji savremene državnosti Bosne i Hercegovine zasnovani na principima slobode, ravnopravnosti, zajedništva i antifašizma. Istovremeno se najoštrije osuđuje svaki oblik veličanja, opravdavanja ili relativiziranja fašističkih režima, njihovih ideologija, simbola i pozdrava, kao i djelovanja domaćih kolaboracionista.

Deklaracija poziva nadležne institucije da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, dosljedno sankcionišu govor mržnje i javno isticanje simbola koji predstavljaju fašističke režime i njihove pomagače, te da primjenom postojećih zakona spriječe sve pojave neofašizma.

- Tom inicijativom šalje se jasna poruka da u Bosni i Hercegovini nema i ne može biti prostora za ideologije koje su u prošlosti donijele masovne zločine, progone i stradanja nevinih civila. Njegovanje kulture sjećanja i poštovanja prema svim žrtvama fašističkog terora civilizacijska je i moralna obaveza našeg društva, saopćeno je iz Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

Imamović i Magazinović ističu da očekuju da će se o Prijedlogu deklaracije voditi odgovorna i dostojanstvena rasprava, te da će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrditi opredijeljenost evropskim demokratskim vrijednostima i zaštiti dostojanstva žrtava.