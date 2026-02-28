Stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić za "Avaz": Digitalna nadmoć ključna u sukobu Izraela i Irana

Nakon izraelskog napada na Iran i sukoba koji je uslijedio stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić za "Avaz" je kazao da je digitalna nadmoć odlučujući faktor u ovom sukobu, te da sajber operacije imaju stratešku ulogu paralelno sa vojnim djelovanjem.

- Izrael i SAD koriste sofisticirane ofanzivne alate – APT operacije, zero-day ranjivosti i napade na komunikacione i medijske sisteme – s ciljem degradacije komandno-kontrolnih kapaciteta i destabilizacije informacione infrastrukture Irana - kazao je.

S druge strane, kako kaže, Iran primjenjuje asimetrični model odgovora.

- Oslanjaju se na kontinuirane napade, proxy hakerske grupe, DDoS kampanje i kontrolu internet saobraćaja unutar zemlje kako bi smanjio izloženost i otežao penetraciju mreža. Omjer snaga pokazuje tehnološku i organizacionu prednost Izraela i SAD u preciznim, visoko koordinisanim operacijama, dok Iran kompenzira kroz volumen i upornost djelovanja - objašnjava Salkić.

Ističe da je najveći rizik ovakvog sajber sukoba prelijevanje napada na globalne mreže i civilnu infrastrukturu, čime regionalni konflikt dobija međunarodnu digitalnu dimenziju.