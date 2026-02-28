Mustafa Cerić komentirao napad na Iran: "Kain je opet napao Abela"

O jutrošnjem napadu Izraela na Iran, koordinisanom u saradnji sa SAD, oglasio se dr Mustafa ef. Cerić, bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH.

- Deseti dan je ramazana 1447. hidžretske godine, odnosno 28. februar 2026. godine po miladu - dan koji je trebao biti ispunjen tihom sabranošću posta, smirajem duše i podsjećanjem na milost i strpljenje. Umjesto toga, nad svijetom se nadvio težak i turoban osjećaj kao da se ponavlja jedna od najstarijih i najtragičnijih priča čovječanstva. Ovog dana, metaforički govoreći, Kain je ponovo napao Abela - rekao je Cerić.

Cerić je naglasio da "ova slika nije samo biblijska i kur’anska alegorija o prvom zločinu među ljudima. Ona je opomena koja kroz historiju prati čovjeka: svaki put kada se brat okrene protiv brata, kada razum ustupi mjesto oholosti, kada sila nadvlada pravdu - Kain ponovo diže ruku na Abela."

- Ovo nije dan koji će se pamtiti po jednoj strani protiv druge, niti po propagandi i političkim objašnjenjima kojima se pokušava opravdati rat. Kao što ni svijet nije bio jedinstven u ratu protiv Iraka, vođenom pod teškom sjenom lažnih optužbi o oružju za masovno uništenje, tako ni današnji sukob nije jednostavna priča o jednoj ili više strana. Iza svake političke parole, iza svake strateške analize i vojnih karata stoji jedna teška i neporeciva istina - dodao je.

Svijet ulazi u veliku neizvjesnost, smatra Cerić.

- Ta neizvjesnost ne mjeri se samo vojnom snagom, granicama ili savezništvima. Ona se mjeri ljudskim životima, sudbinama porodica, dječjim suzama, strahom majki i očajem onih koji će, ni krivi ni dužni, postati žrtve rata koji nisu birali. Najstrašnija posljedica svakog rata nije ni razaranje gradova ni politički porazi. Najstrašnija posljedica je prolijevanje nedužne krvi i smrt nevinih ljudi. Kada počne rat, umire i dio čovječnosti - potcrtao je.

Ovaj dan nas podsjeća na bolnu činjenicu: zdrav ljudski razum je poražen od bolesnog ljudskog razuma, dodao je.

- Umjesto da prevlada mudrost, dijalog i diplomatsko rješenje u kojem bi svaka strana pronašla minimum pravde i dostojanstva - ono što se u savremenom jeziku naziva win–win rješenjem — svijet je ponovo skliznuo u logiku sukoba, osvete i demonstracije sile. Historija nas je bezbroj puta učila da rat rijetko donosi ono što njegovi pokretači obećavaju. Ono što rat gotovo uvijek donosi jeste strah, bijeda, raseljavanje, duboke rane među narodima i generacije koje odrastaju u sjeni mržnje - dodaje Cerić.

Na ovaj tužni dan Ramazana, kada bi srca trebala biti okrenuta pokajanju, dobroti i milosti, čovječanstvo se suočava sa još jednim iskušenjem svoje savjesti, naglasio je.

- Zato ostaje nada u ono što je kroz historiju često bilo jedino svjetlo u mračnim vremenima — u ljude zdrave pameti, u glas razuma, u one koji će imati hrabrosti da zaustave spiralu ludila prije nego što ona proguta još više života.

Allahu Svemogući, osnaži ljude zdrave pameti na zemlji da zaustave ludilo rata i ubijanja. Smekšaj srca onih koji odlučuju o sudbinama naroda. Učini da razum nadvlada oholost, a milost nadvlada silu. Ti si kadar nad svim. Podari svijetu mir, sigurnost i pravedan smiraj. Amin - zaključuje se u poruci dr. Mustafe ef. Cerića.