Mušić za "Avaz": Rizik širenja sukoba kroz Liban ili Irak je realan, to bi destabiliziralo ionako krhku sigurnosnu arhitekturu regiona

Sigurnosni ekspert Safet Mušić govorio je za "Dnevni avaz" o eskalaciji sukoba na Bliskom Istoku.

- Aktuelna eskalacija između Irana i Izraela, uz direktnu uključenost Sjedinjene Američke Države, predstavlja najozbiljniju sigurnosnu krizu na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko godina. Nakon koordiniranih udara na vojne i strateške ciljeve, uslijedili su recipročni raketni i bespilotni napadi, čime je sukob prešao iz faze indirektnog nadmetanja u otvorenu konfrontaciju. Time je srušen dugogodišnji obrazac „rata u sjeni“ i otvoren prostor za nepredvidivu dinamiku direktnih vojnih odgovora - rekao je Mušić.

Naveo je da u kratkoročnom periodu se može očekivati nastavak ograničenih, ali intenzivnih udara, uz pokušaje da se izbjegne potpuni regionalni rat.

- Ipak, rizik širenja sukoba kroz proksije u Libanu, Siriji ili Iraku ostaje realan, što bi dodatno destabiliziralo ionako krhku sigurnosnu arhitekturu regiona. Ključni faktor bit će procjena političkih elita u Vašingtonu i Teheranu o cijeni daljnje eskalacije u odnosu na mogućnost kontrolisanog povratka diplomatiji. Globalno posmatrano, posljedice se već reflektuju kroz rast cijena energenata, poremećaje u transportnim i trgovačkim rutama te pojačanu volatilnost finansijskih tržišta. Bliski istok ostaje centralna tačka svjetske energetske sigurnosti, pa svaka dugotrajnija destabilizacija ima direktan efekat na Evropu i Aziju. Uz to, ovakve krize često podstiču migracione talase i jačanje sigurnosnih politika širom svijeta.

Za Bosnu i Hercegovinu ne postoji direktna vojna prijetnja, ali su posredni efekti izvjesni. Rast cijena nafte i plina, inflatorni pritisci te opšta geopolitička neizvjesnost mogu dodatno opteretiti ekonomiju i socijalnu stabilnost. Istovremeno, međunarodne krize se često reflektuju kroz unutrašnje političke narative i polarizaciju, što zahtijeva odmjeren i institucionalno odgovoran pristup sigurnosnih struktura i političkih aktera u zemlji - naveo je Mušić.