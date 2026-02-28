BHANSA spremna na sve scenarije uslijed zatvaranja zračnih prostora na Bliskom istoku

Zbog nagle eskalacije sigurnosne situacije u području Irana i šire regije Bliskog istoka, te posljedičnih zatvaranja zračnih prostora Izraela, Irana, Iraka, Sirije i drugih država, aktivirana je europska krizna koordinacija zračnog prometa, a prema procjenama iz mrežne analize, trenutno je pogođeno više od 1.100 letova.

Više međunarodnih zrakoplovnih kompanija, uključujući Aegean, Air France, KLM, British Airways, Iberia, LOT, Lufthansa, Norwegian, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Virgin, Qatar Airways i Wizz Air privremeno je obustavilo ili otkazalo operacije prema Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Siriji, Iraku, Iranu, Jordanu, Dubaiju i Izraelu, odnosno prema destinacijama koje su im bile u operativnom planu, priopćeno je iz BHANSA-e.

Očekuje se da će dio prometa biti preusmjeren alternativnim rutama preko Saudijske Arabije, Egipta, Cipra, Turske i jugoistočne Europe.

U tom kontekstu, moguće je blago povećanje tranzitnog prometa kroz jugoistočnu os (SE AXIS), uključujući zračni prostor Bosne i Hercegovine.

- BHANSA kontinuirano prati razvoj situacije u koordinaciji s mrežnim menadžmentom i susjednim kontrolama letenja. Operativni kapaciteti su stabilni i spremni za prilagodbu, uključujući fleksibilno sektoriranje i pojačano upravljanje protokom prometa ako dođe do dodatnog povećanja opterećenja, kazali su iz BHANSA-e.

Ističu kako sigurnost zračnog prometa ostaje apsolutni prioritet.

- Spremni smo na sve scenarije, uključujući moguće daljnje smicanje tokova zračnog prometa, te ćemo pravovremeno poduzeti sve potrebne operativne mjere radi očuvanja sigurnosti, stabilnosti i protočnosti zračnog prometa iznad Bosne i Hercegovine, izjavio je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Situacija je dinamična i procjene se kontinuirano ažuriraju u skladu s razvojem događaja, stoji u priopćenju.