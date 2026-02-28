Klub SBiH o inicijativi o spomeniku Francu Ferdinandu: Dodik i Ćosić se složili sa stavovima Čengića i Mandića

Klub SBiH u Gradskom vijeću Grada Sarajeva uputio je saopćenje zbog, kako su naveli, velike prašine koju je podigla njihova inicijativa za ponovno postavljanje spomenika austrougarskom prijestolonasljedniku Franzu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji na prostoru Latinske ćuprije.

Navodeći da je inicijativa dobila podršku i ostalih klubova u Gradskom vijeću Sarajeva, kažu da je "jasno da je otvorena tema od šireg značaja za naš grad", ali da "umjesto argumentirane rasprave o nadležnostima i historijskim činjenicama, svjedočimo istupima pojedinih općinskih načelnika koji, čini se, nemaju dovoljno izazova u vlastitim lokalnim zajednicama pa komentarišu pitanja koja nisu u njihovoj nadležnosti".

Mjesto atentata

Osvrnuli su se posebno na nastupe Irfana Čengića i Srđana Mandića, načelnike sarajevskih općina Stari Grad i Centar.

- Načelnik Općine Stari Grad, bez validne diplome, Irfan Čengić, izjavio je da u Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji, te da Općina neće dozvoliti njegovu obnovu. Postavlja se pitanje da li je načelniku poznato da to nije u nadležnosti Općine, već isključivo Grada Sarajeva? Možda bi bilo korisno da javnosti pojasni kako su na mjestu atentata postavljene stope Gavrilo Princip, ko ih je postavio, po čijem nalogu i uz čije odobrenje.

Drugi koji se oglasio je načelnik Općine Centar, Srđan Mandić. Možda bi mu bilo svrsishodnije da se posveti realizaciji predizbornih obećanja u svojoj općini, uključujući rekonstrukciju stadiona Koševo, umjesto da komentariše nadležnosti koje pripadaju gradu.

Nakon njihovih istupa, protiv vraćanja spomenika oglasili su se i Milorad Dodik i Ljubiša Ćosić, koji su se u ovom slučaju u potpunosti složili sa stavovima Čengića i Mandića. Zanimljivo je da su upravo ti politički akteri koalicioni partneri na državnom nivou, koji se čas mire, čas svađaju – ovisno od političke potrebe i trenutnog interesa – ali su se oko ove teme vrlo lako usaglasili. To dovoljno govori koliko je ova rasprava izašla iz okvira nadležnosti i pretvorila se u političko pozicioniranje - saopćeno je iz Kluba vijećnika SBiH.

Podsjetili su da su u septembru 2022. vlasti Kantona i Grada Sarajeva vratile su stope Gavrilu Principu "bez posebne javne rasprave i bez pobune".

- Također, vrijedi podsjetiti da je Elmedin Konaković bio premijer Kantona Sarajevo kada su osigurana sredstva za obnovu kapele Gavrila Principa. Zajedno sa Srđanom Mandićem prisustvovao je svečanom otvaranju kapele i tom prilikom je istakao da je "ovo lijepa priča koja osim vjerskog aspekta ima i jako bitan kulturno-historijski i turistički značaj". Ako je tada naglašavan kulturno-historijski i turistički značaj, postavlja se pitanje zašto se danas isti argument osporava kada je riječ o vraćanju spomenika žrtvama atentata - navode.

Saopćili su i da je spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji podignut 1917. godine., te da ostaci tog spomenika i danas postoje u Muzeju Sarajeva.

- Inicijativa ne podrazumijeva izgradnju novog spomenika na novoj lokaciji nego vraćanje autentičnog spomenika zbog historije, kulturno-historijskog naslijeđa i zbog brojnih posjetilaca koji dolaze u Sarajevo upravo da bi vidjeli mjesto događaja koji je bio povod za početak Prvog Svjetskog rata. Atentat je historijska činjenica, događaj koji je promijenio tok svjetske historije, i kao takav jedan je od simbola Sarajeva. Skrivati ga, ignorisati ili selektivno prikazivati znači propustiti priliku da se vlastita historija predstavi cjelovito i odgovorno.

Ne postoji učenik u svijetu koji nije učio da je formalni povod Prvog svjetskog rata bio atentat na prestolonasljednika Austro-Ugarske i njegovu suprugu. Upravo zato, umjesto stalnog prepucavanja oko toga ko je heroj, a ko zločinac, prostor oko Latinska ćuprija treba turistima ponuditi cjelokupnu prič, bez selektivnog pristupa, ideoloških filtera i biti svojevrsni muzej na otvorenom - navode.

Vraćene stope atentatoru

Stava su da je vraćanje spomenika čin očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa.

- Kada su vraćene stope atentatoru, svi su šutjeli. Kada se želi vratiti spomenik njegovim žrtvama, odjednom se javljaju protivljenja. To je najmanje dosljedno. Sarajevo je grad slojevite i bogate historije, grad u kojem su se susretale i prožimale civilizacije. Sve epohe koje su prošle kroz ovaj grad ostavile su trag i oblikovale identitet njegovih građana. Ovdje se ne radi o veličanju bilo koga, niti o negiranju bilo čijih žrtava. Radi se o vraćanju autentičnog dijela historijskog spomenika na mjesto gdje je stajao više od jednog stoljeća kao podsjetnik na događaj koji je promijenio tok svjetske historije i zauvijek obilježio Sarajevo - zaključili su u saopćenju kojeg potpisuje predsjednik Kluba vijećnika SBiH Jasmin Smječanin.