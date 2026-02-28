Višća o situaciji na Bliskom istoku: Moralo je da "prsne", očito da su pregovori o nuklearnom programu bili samo formalnost

Vojni analitičar Hamza Višća govorio je za "Avaz" o eskalaciji koja je danas prisutna na Bliskom istoku nakon što je jutros Izrael napao Iran.

- Velika koncentracija pomorskih i zračnih snaga u regionu Bliskog istoka, od Sredozemnog mora do Arapskog zaljeva, od nosača aviona do bombardera i aviona za tankanje goriva u zraku, morala je da “prsne” prije ili koji dan kasnije. I prvo obraćanje predsjednika Trampa, je očito bilo pripremljeno bar sedmice ranije. Pregovori o nuklearnom programu Irana bili su formalnost. Očekivano, spektar meta je znatno proširen sa nuklearnih instalacija, na ostale komandne i raketne vojne instalacije, posebno Revolucionarne garde Irana, ali i na institucije vlasti - rekao je Višća.

Dodao je da ovo nije moglo proći bez, kako kaže, "izraelskog specijaliteta - targetirana ličnosti".

- S druge strane odgovor Irana je za sada kalibriran. Iran očito daje priliku arapskim i svjetskim moderatorima diplomatskih pregovora da učine svoje. I vrate zaraćene strane u tokove diplomatije - zaključio je Višća za "Avaz".