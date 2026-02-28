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PRVI MART

Radončić čestitao Dan nezavisnosti i poručio separatistima koji su isti datum proglasili danom žalosti u RS - izgubit ćete kao i prije 34 godine

I, postojat će naša Bosna i Hercegovina još vjekovima dugo i nepobjedivo, rekao je

Fahrudin Radončić: Čestitao praznik. Avaz

S. S.

28.2.2026

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić uputio je čestitku povodom Dana nezavisnosti BiH.

- Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u ime SBB-a i svoje ime, upućujem najiskrenije čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine. 

Egzistencijalno je važno da naša država država postane snažna i pravedna, a obaveza svih nas jeste njeno očuvanje. Zajedničkim naporima stvarajmo nove perspektive, koje će voditi boljoj budućnosti.

A, onima koji su 1. mart, separatistički i provokatorski proglasili danom žalosti u RS, jasna poruka - izgubit ćete baš kao i 29. februara i 1. marta 1992. godine.

Tada je na narodnom referendumu (važno je ponoviti cifre: glasalo 2.051.932 građanina, sa državotvornim odgovorom njih 99.7 %, ukupna izlaznost je bila velikih 63.7% registrovanih birača) pobijedila nezavisna država, koja je odmah primljena u Ujedinjene nacije.

I, koja - nakon hiljadugodišnjeg kontinuiteta, postoji i danas, nakon 34 godine od održanog referenduma.

I, postojat će naša Bosna i Hercegovina još vjekovima dugo i nepobjedivo - rekao je.

# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# FAHRUDIN RADONČIĆ
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