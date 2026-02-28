Izetbegović na iftaru: Ako želimo sačuvati mir, moramo biti jaki i pravedni

- Mi muslimani se uvijek pozdravljamo selamom. Selam znači mir. Mi stalno prizivamo mir. Moramo ga znati i cijeniti, te činiti sve da se on sačuva. Mir je glavna blagodat za jedan narod. Ako želimo sačuvati mir, moramo biti jaki i pravedni - poručio je Izetbegović.

Iskoristio je Izetbegović priliku da svim prisutnim čestita i 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

- Prije 34 godine je održan referendum o nezavisnosti. Šezdeset i tri posto građana je izašlo i skoro svi su glasali "za". Glasali su i Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Jugosloveni i ostali. Svi su se odlučili za nezavisnost Bosne i Hercegovine, a nezavisnost, sloboda, mogućnost da upravljate sami svojom sudbinom, a ne da drugi nad vama vladaju, to znaju da cijene samo oni koji to nemaju. Moramo to cijeniti. To je ogromna blagodat - kazao je Izetbegović.

Bosna i Hercegovina, dodao je, postoji više od hiljadu godina i to uvijek pod istim imenom.

- Mi pripadamo ovoj zemlji i ova zemlja pripada nama. Dolazili su razni stranci u ovu zemlju, pravili imperije i imperije su nestajale, pravili države i države su nestajale. Mi smo ostajali. Jednog su Bošnjaka pitali: "Odakle su vaši došli?" On je kazao: "Moji nisu niodakle došli. Mi smo stojnici odvajkada." Od kada ova zemlja postoji, tu su naši djedovi i pradjedovi. Naši preci leže u ovoj zemlji i naši potomci će se dići iz ove zemlje - izjavio je Izetbegović.