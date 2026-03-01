Putevi u BiH prohodni, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja

Putevi u Bosni i Hercegovini su prohodni, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja.

- Magla smajuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze pažljivo, izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja - kažu iz BIHAMK-a.

Povodom državnog praznika 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Za vrijeme održavanja tradicionalne utrke maratona povodom Dana nezavisnosti danas će na magistralnoj cesti M-14 Bosanska Otoka-Bosanska Krupa-Bihać vozila saobraćati usporeno do kraja maratona.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralnu cestu Cazin-Velika Kladuša, u vremenu od 08 do 16 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta, sa mogućnošću da se frekvencija saobraćaja u toku dana poveća.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.