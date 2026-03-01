Bećirović: Ulazak BiH u NATO znači kraj podjela i sigurnu budućnost države

Čestitajući građanima Dan nezavisnosti BiH, Bećirović je poručio da je 1. mart praznik slobode i dostojanstva, ističući da oni koji ga obilježavaju kao dan žalosti, predstavljaju protagoniste projekta 'Velika Srbija'.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je da ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez predstavlja kraj priče o bilo kakvim podjelama i sigurnu luku za državu.

Naglasio je da bez referenduma Bosna i Hercegovina ne bi izbjegla takav projekt, ali i da su građani to odlučno spriječili.

Podsjetio je da je Bosna i Hercegovina kroz cijelu historiju sačuvala svoju posebnost i autentičnost, od srednjovjekovne bosanske države, preko osmanskog perioda, kada su postojali Bosanski sandžak i Ejalet, do vremena Austro‑ugarske, koja je također priznala posebnost BiH.

Bećirović je istakao da 1. mart ima posebno mjesto u milenijskoj historiji Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je ogromna većina građana, u skladu s najvišim evropskim i svjetskim standardima i pod međunarodnim nadzorom, odlučila da BiH bude nezavisna, suverena i jedinstvena država.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji, naveo je da su separatisti poraženi i u protekloj godini, podsjećajući da su godinu započeli napadima na državu, ali da je predsjednik entiteta Republika Srpska, koji je započeo te aktivnosti, godinu završio bez te funkcije.

Povodom Dana nezavisnosti BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović prisustvovali su ceremoniji podizanja zastave na brdu Hum te položili cvijeće na Mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića, Spomen‑obilježju Vječna vatra, Spomen‑obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, mezarju ubijenim policajcima u Velikom parku i na Spomen‑parku „Vraca“.

U večernjim satima Komšić i Bećirović bit će domaćini prijema povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Vijećnici.

Građani Bosne i Hercegovine su se 1. marta 1992. godine na referendumu, održanom pod međunarodnim nadzorom, izjasnili za nezavisnu, suverenu i demokratsku državu, zbog čega se taj datum obilježava kao Dan nezavisnosti BiH i jedan od najznačajnijih u njenoj historiji.

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