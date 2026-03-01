Veliki defile kvadova kroz Sarajevo upotpunio obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

Veliki defile kvadova povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upriličen je danas kroz Sarajevo. Vožnjom članova više ATV klubova, na simboličan način, odata je počast državi i svim njenim narodima.

U defileu su učestvovali ATV klubovi Sarajevo, Vogošća i Hadžići, a okupljanje je započelo na velikom parkingu Zetre, odakle je kolona krenula u planiranim terminima kroz Vogošću, Hadžiće, Ilidžu, prema Vijećnici i Otoci, uz kratko zadržavanje kod Spomen‑obilježja Vječna vatra.

Vožnja je završena na brdu Žuč, kod Krila slobode.