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ODAVANJE POČASTI

Veliki defile kvadova kroz Sarajevo upotpunio obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

Poštovanje državi kroz simboličnu vožnju

Defile kvadova kroz Sarajevo - Avaz
Defile kvadova kroz Sarajevo - Avaz
Defile kvadova kroz Sarajevo - Avaz
Defile kvadova kroz Sarajevo - Avaz
Defile kvadova kroz Sarajevo - Avaz
+3
FENA

1.3.2026

Veliki defile kvadova povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upriličen je danas kroz Sarajevo. Vožnjom članova više ATV klubova, na simboličan način, odata je počast državi i svim njenim narodima.

U defileu su učestvovali ATV klubovi Sarajevo, Vogošća i Hadžići, a okupljanje je započelo na velikom parkingu Zetre, odakle je kolona krenula u planiranim terminima kroz Vogošću, Hadžiće, Ilidžu, prema Vijećnici i Otoci, uz kratko zadržavanje kod Spomen‑obilježja Vječna vatra.

Vožnja je završena na brdu Žuč, kod Krila slobode.

# DEFILE
# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# ODAVANJE POČASTI
# SARAJEVO
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