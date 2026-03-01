Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ALARMANTNA SITUACIJA

Sindikat Nove Željezare Zenica za 5. mart zakazao protest u Sarajevu

Okupljanje radnika planirano je ispred sjedišta Vlade FBiH

Sindikat Nove Željezare Zenica. Vehid Begunić

FENA

1.3.2026

Glavni odbor Sindikata Nove Željezare Zenica d.o.o. na jučer održanoj vanrednoj sjednici, donio je odluku o organizaciji protesta radnika i članova sindikata u Sarajevu 5. marta s početkom u 10 sati.

Okupljanje radnika planirano je ispred sjedišta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a kao razlog organizacije protesta, naveli su alarmantnu situaciju u kompaniji, koja za posljedicu može imati gašenje proizvodnje.

Sindikat od Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH traži hitno donošenje odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika, radi očuvanja radnih mjesta.

- Apelujemo na nosioce vlasti da shvate ozbiljnost situacije i daju svoj maksimalni doprinos s ciljem hitnog rješavanja ovog problema. U pitanju je egzistencija više hiljada radnika i njihovih porodica, naveli su iz tog Sindikata, koji je protestirao i u petak, ispred Upravne zgrade ove kompanije.

Tada su dali podršku menadžmentu kompanije i njihovim planovima za restrukturiranje te očuvanje proizvodnje.

Sindikat Nove Željezare Zenica dobio je na tom skupu i podršku Samostalnog sindikata metalaca FBiH i Zeničko-dobojskog kantona, koji su najavili da će podržati njihove buduće aktivnosti. 

# PROTEST
# VLADA F BIH
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.