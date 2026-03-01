Sindikat Nove Željezare Zenica za 5. mart zakazao protest u Sarajevu

Glavni odbor Sindikata Nove Željezare Zenica d.o.o. na jučer održanoj vanrednoj sjednici, donio je odluku o organizaciji protesta radnika i članova sindikata u Sarajevu 5. marta s početkom u 10 sati.

Okupljanje radnika planirano je ispred sjedišta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a kao razlog organizacije protesta, naveli su alarmantnu situaciju u kompaniji, koja za posljedicu može imati gašenje proizvodnje.

Sindikat od Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH traži hitno donošenje odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika, radi očuvanja radnih mjesta.

- Apelujemo na nosioce vlasti da shvate ozbiljnost situacije i daju svoj maksimalni doprinos s ciljem hitnog rješavanja ovog problema. U pitanju je egzistencija više hiljada radnika i njihovih porodica, naveli su iz tog Sindikata, koji je protestirao i u petak, ispred Upravne zgrade ove kompanije.

Tada su dali podršku menadžmentu kompanije i njihovim planovima za restrukturiranje te očuvanje proizvodnje.

Sindikat Nove Željezare Zenica dobio je na tom skupu i podršku Samostalnog sindikata metalaca FBiH i Zeničko-dobojskog kantona, koji su najavili da će podržati njihove buduće aktivnosti.