Husnija Kamberović o 1. martu: Mnogi Srbi glasali za nezavisnost

Bosna i Hercegovina 1992. nije imala drugog rješenja i mogla je birati između nastavka svog puta u državnoj zajednici sa Srbijom i Crnom Gorom i puta samostalne države, kaže historičar prof. dr. Husnija Kamberović.

- Okolnosti su, dakle, bile takve da je BiH, na sugestiju međunarodne zajednice, morala provjeriti volju građana i ona je to uradila. Nesreća je što je ubrzo došlo do rata pa BiH nije imala vremena izgraditi snažne državne institucije koje bi mogle odgovoriti volji građana. I danas mislim da je to bio opravdan potez, ali se pokazalo neshvatljivim zašto se nisu predviđali potezi protivnika nezavisnosti BiH i bolje pripremila zemlja za nezavisnost. Tu je vjerovatno bilo puno amaterizma i računanja samo na emocije. A to nije dovoljno za izgradnju države.

Negiranje Dana nezavisnosti

Prema njegovim riječima, nesporno je da se velika većina građana izjasnila za nezavisnost. Nesporno je, također, da je značajan dio Srba, posebno tamo gdje je SDS imao dominantan utjecaj, bio protiv, odnosno nije glasao.

- Ali, većinska volja bosanskohercegovačkih građana je bila za nezavisnost. Među tom većinom je bio i značajan broj Srba, iako se referendum nije provodio po nacionalnom kriteriju, ali se analizama može utvrditi kakvo je raspoloženje bilo. Mi možemo još čuti da neki istrajavaju na tome da je odluka o referendumu bila nezakonita, da su Srbi nadglasani i slično. To dolazi iz istog ideološkog šinjela u kojem su bili i oni koji su 1992. osporavali referendum. Mislim da su mnogi Srbi, oni koji nisu bili pod utjecajem SDS, glasali za nezavisnost. Tada je jednostavno bilo dovoljno razvijena bosanskohercegovačka svijest, koja se gradila tokom socijalizma, a koja je ujedinjavala ljude oko ideje Bosne i Hercegovine. Iskreno, nisam siguran kako bi sada prošao jedan takav referendum ako bi se raspisao na razini Bosne i Hercegovine.

Ključne prekretnice

Dejtonski sporazum je malo zaljuljao bosanskohercegovačku državnost, ali je ipak ostavio dovoljno prostora za afirmaciju BiH kao slobodne države, kaže Kamberović.

- Međutim, u proteklih 30 godina mnogo toga se u svijetu promijenilo, a posebno posljednjih desetak godina, što je, uz neuspjeh ustavnih reformi koje bi vodile kao funkcionalnoj državi, Bosnu i Hercegovinu kao državu dovelo u prilično tešku poziciju. Unutarnje podjele, građenje negativnih stereotipa o BiH, širenje nacionalizma i posebno islamofobije u svijetu, uz lutanja domaće političke i intelektualne elite, stvorili su izuzetno kompliciranu situaciju za BiH kao državu. Okolnosti u kojima živimo nisu povoljne, mada to vladajuće elite ne žele priznati.

Poruka građanima

- Bez obzira na sve teškoće s kojima se suočavamo, ne gubimo nadu. Čuvajmo se teških riječi prema onima s kojima se ne slažemo. Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – poručio je prof. Husnija Kamberović za „Avaz“.