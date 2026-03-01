Fra Mirko Majdandžić o Danu nezavisnosti: BiH je snažnija od separatizma

Svatko normalan trebao bi se uvijek boriti za prosperitet svoje domovine i sve njezine datume i godišnjice slaviti i obilježavati kao svoje godišnjice, svoje rođendane i imendane – kaže za „Dnevni avaz“ fra Mirko Majdandžić, župan Župe Brestovsko i jedan od najvoljenijih fratara u Bosni i Hercegovini.

- Svi sudionici tih događaja sjetit će se da je jednu od najvažnijih uloga za uspjeh referenduma odigrala Katolička crkva, pozivajući vjernike da izađu na referendum – istakao je Majdandžić.

On je kazao da je, nažalost, svakim danom sve je manje osjećaja zajedništva, ali i stvarnog življenja zajedništva.

-Rat je prestao Dejtonskim sporazumom, ali nije prestalo ratovanje riječima, neistinama i još više, a možda i opasnije, poluistinama, jer svi sudionici u ratu željeli su pokazati da su oni pobjednici i da su bili na “pravoj strani”. A odgovoran pristup prema domovini - Bosni i Hercegovini može biti: ISTINA, a ne moje tumačenje, moja interpretacija “istine” (i onda se javljaju različite ”istine”, a to je po samoj logici nemoguće) – objašnjava Majdandžić za „Avaz“.

U skladu s tim, kaže, da nam je danas, kao i uvijek najpotrebnija istina.

- Važnost nezavisnosti domovine ne smije se dovoditi u pitanje! Ne smije se dovesti u pitanje njezina neovisnost od susjednih država, ali jednako tako i od nas unutar države, od naše skučenosti i sebičnosti. BiH je puno više od zbroja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Ostalih i puno je snažnija od njihovih unitarizama, separatizama, europeizama i malograđanskih interesara – istakao je.