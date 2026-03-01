Glavni imam MIZ Foča, Miralem ef. Hodžić za "Avaz": Kandilji Aladža džamije su svjetionik nade za povratnike

Ramazan u Foči oduvijek ima posebnu težinu i miris, pa u gradu koji nosi duboke ožiljke prošlosti, ali i nevjerovatnu snagu duhovne obnove, mubarek mjesec protiče u znaku dostojanstva i zajedništva. Ovo je za Avaz izjavio glavni imam Medžlisa IZ Foča, Miralem ef. Hodžić, koji dodaje da je duhovni centar fočanskih Bošnjaka i ovog ramazana Hasan Nazirova Aladža džamija.

- U Šarenoj džamiji, remek-djelu osmanske arhitekture, ramazan se osjeti u svakom kamenu. Kandilji na Aladži ne osvjetljavaju samo obalu Ćehotine, već služe kao svjetionik nade za povratnike. Centralne aktivnosti odvijaju se upravo ovdje. Učenje mukabele - studentska mukabela vraća onaj prepoznatljivi duhovni mir po kojem je Foča bila poznata vijekovima. Dvorište Aladže redovno ugošćuje vjernike na iftarima, gdje se uz skromnu sofru dijeli radost posta - kazao je Hodžić za Avaz.

S malobrojnim povratnicima, te vjernicima koji iz drugih gradova BiH dođu na namaz u Foču, Aladža džamija praktično od svoje obnove ima internacionalni džemat.

- Da, i ove godine možemo govoriti o svojevrsnom internacionalnom džematu.

Zahvaljujući prisustvu velikog broja stranih studenata na Medicinskom fakultetu u Foči, posebno onih iz Indije, Pakistana, Italije, Njemačke, Austrije i arapskih zemalja, safovi u fočanskim džamijama su šarenoliki. Fascinantno je posmatrati scenu gdje domaći povratnici, fočanske nene i dede, dijele ramazansku radost sa mladim ljudima koji su u Foču došli iz dalekih krajeva svijeta radi nauke. To Foči daje jedan moderan, kosmopolitski duh unutar njenih historijskih zidina - ističe Hodžić.

U vremenu loših vijesti o blokadama, krizama, podjelama i ratovima, Hodžić kaže da se iz Foče šalje poruka istrajnosti i tihe snage.

- Dok se "velike" politike lome, u Foči se život odvija u komšijskom uvažavanju. Ramazan nas uči da je mir unutrašnja odluka koju niko spolja ne može oduzeti. Gradnja, a ne rušenje. Aladža je bila srušena, pa je ponovo iznikla. To je najsnažniji simbol da se sve što je uništeno može obnoviti ako postoji vjera i trud. Solidarnost iznad granica. Post nas podsjeća na zajedničku ljudsku krhkost. Iz Foče poručujemo da su glad i žeđ isti za svakog čovjeka, bez obzira na ime ili politiku, te da je ruka pružena drugome jedini stvarni lijek za krize. Ramazan u Foči je dokaz da život pobjeđuje ideologije - poručuje Miralem ef. Hodžić, imam Aladža džamije i glavni imam MIZ Foča.