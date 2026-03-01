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PRVI MART

Duraković za "Avaz" o danu žalosti u RS: To nas nije spriječilo da obilježimo Dan nezavisnosti

Duraković smatra da je proglašenje dana žalosti imalo za cilj ograničiti javna okupljanja

Fena

D. H.

1.3.2026

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izjavio je povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine – da je odluka vlasti RS-a da taj datum proglase danom žalosti dio šireg obrasca sistemskog negiranja države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

– Generalno je riječ o nastavku sistemskog negiranja države Bosne i Hercegovine od strane institucija ovog entiteta. Ovo je samo jedan segment u svemu tome, ali nas to nije spriječilo da širom entiteta obilježimo 1. mart – kazao je Duraković.

On je istakao da obilježavanje Dana nezavisnosti u entitetu RS ima i snažnu simboličku i identitetsku dimenziju, posebno za povratnike i bošnjačku zajednicu.

– Nismo ni mi nešto veseli u smislu slavlja, jer se nalazimo na mjestima poput Memorijalnog centra u Srebrenici, gdje odajemo počast onima koji su ubijeni zbog ideje o državi Bosni i Hercegovini po mjeri svih njenih građana. To je bila volja većine građana iskazana na referendumu 1992. godine – naveo je Duraković.

Ipak, paralelno s komemorativnim aktivnostima, širom entiteta organizirana su porodična okupljanja, susreti s mladima i obilježavanja u džematima, što je, kako kaže, pokazalo da radost i ponos zbog Dana nezavisnosti nisu izostali.

– Za nas to nije dan žalosti, već dan ponosa i radosti. To je, posebno za nas u ovom dijelu države, identitetsko pitanje i pitanje opstojnosti. Državu Bosnu i Hercegovinu smatramo cjelovitom i nedjeljivom, a njeni građani imaju pravo da je osjećaju svojom na cijelom njenom teritoriju – poručio je.

Duraković smatra da je proglašenje dana žalosti imalo za cilj ograničiti javna okupljanja.

– Ovakvom odlukom praktično se ne dozvoljavaju javna okupljanja. Ranijih godina u Srebrenici smo se okupljali na ulicama, šetali zajedno – djeca i odrasli. Sada takve aktivnosti policija automatski ne dozvoljava jer je riječ o zvaničnom danu žalosti – rekao je.

Prema njegovim riječima, odluka je donesena u pokušaju da se “jednim udarcem riješe dvije stvari” – politička poruka i administrativno ograničavanje obilježavanja.

– Neko je došao na ideju da to uspori i oteža, ali to nije promijenilo suštinu. Mi ćemo činiti svoje, a oni neka rade ono što smatraju ispravnim. Niko nas ne može spriječiti da obilježimo Dan nezavisnosti – zaključio je Duraković.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# AVAZ
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