Duraković za "Avaz" o danu žalosti u RS: To nas nije spriječilo da obilježimo Dan nezavisnosti

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izjavio je povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine – da je odluka vlasti RS-a da taj datum proglase danom žalosti dio šireg obrasca sistemskog negiranja države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

– Generalno je riječ o nastavku sistemskog negiranja države Bosne i Hercegovine od strane institucija ovog entiteta. Ovo je samo jedan segment u svemu tome, ali nas to nije spriječilo da širom entiteta obilježimo 1. mart – kazao je Duraković.

On je istakao da obilježavanje Dana nezavisnosti u entitetu RS ima i snažnu simboličku i identitetsku dimenziju, posebno za povratnike i bošnjačku zajednicu.

– Nismo ni mi nešto veseli u smislu slavlja, jer se nalazimo na mjestima poput Memorijalnog centra u Srebrenici, gdje odajemo počast onima koji su ubijeni zbog ideje o državi Bosni i Hercegovini po mjeri svih njenih građana. To je bila volja većine građana iskazana na referendumu 1992. godine – naveo je Duraković.

Ipak, paralelno s komemorativnim aktivnostima, širom entiteta organizirana su porodična okupljanja, susreti s mladima i obilježavanja u džematima, što je, kako kaže, pokazalo da radost i ponos zbog Dana nezavisnosti nisu izostali.

– Za nas to nije dan žalosti, već dan ponosa i radosti. To je, posebno za nas u ovom dijelu države, identitetsko pitanje i pitanje opstojnosti. Državu Bosnu i Hercegovinu smatramo cjelovitom i nedjeljivom, a njeni građani imaju pravo da je osjećaju svojom na cijelom njenom teritoriju – poručio je.

Duraković smatra da je proglašenje dana žalosti imalo za cilj ograničiti javna okupljanja.

– Ovakvom odlukom praktično se ne dozvoljavaju javna okupljanja. Ranijih godina u Srebrenici smo se okupljali na ulicama, šetali zajedno – djeca i odrasli. Sada takve aktivnosti policija automatski ne dozvoljava jer je riječ o zvaničnom danu žalosti – rekao je.

Prema njegovim riječima, odluka je donesena u pokušaju da se “jednim udarcem riješe dvije stvari” – politička poruka i administrativno ograničavanje obilježavanja.

– Neko je došao na ideju da to uspori i oteža, ali to nije promijenilo suštinu. Mi ćemo činiti svoje, a oni neka rade ono što smatraju ispravnim. Niko nas ne može spriječiti da obilježimo Dan nezavisnosti – zaključio je Duraković.