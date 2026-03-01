Video / Komšić: Vjerujem mladima, oni neće dopustiti da zemlja propadne, ni da ih tramvaji moje generacije ubijaju

- Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, večeras slavimo najznačajniji događaj u istoriji naše zemlje. Slavimo 1. mart kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan u kojem je, prije 34 godine, naša domovina Bosna i Hercegovina stekla nezavisnost putem demokratske odluke njenih građana, donesene na referendumu o nezavisnosti. Prvi mart predstavlja izraz vjekovnih težnji građana Bosne i Hercegovine za samostalnošću i suverenošću naše domovine.

U vrtlogu istorije, kroz različite epohe, naša zemlja je, kao rijeka ponornica, tonula i izvirala, smanjivala se i širila, bila moćna i nemoćna, nemirna i mirna, okupirana i neokupirana, i slaba i jaka, ali nikada ni u jednom trenutku nije gubila ništa od svog smisla postojanja. Iako su počesto objektivne okolnosti, pogotovo u trenucima slabosti, navodile na racionalnu dilemu o tome da li jedan takav organizam ima smisla, život običnog čovjeka, pa i jedne zemlje, nije baš uvijek racionalan nego je često, na prvi pogled, iracionalno hrabar i spreman na svaku žrtvu.

Tako je i sa našom Bosnom i Hercegovinom, za neupućene, iracionalno, često van svake pameti, hrabrom zemljom! Ono što vijekovima ovu zemlju drži na okupu jeste njen karakter i ono što ova zemlja jeste u svom biću i suštini. U prirodi njenog karaktera stanuju generacije ljudi koje su bile spremne da za nju polože svoje živote, a sve kako bi odbranile Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, ali i kao način života na ovim prostorima, bosanski način života.

Smjenjivala su se dakle i carstva, i različiti tipovi državnog uređenja, ali se uvijek i mimo toga živjelo bosanski. Kada kažem bosanski, mislim baš na ove dane u kojima i muslimani i katolici i pravoslavci, u istom momentu, poste i svako za sebe, i svi skupa, čak i zajedno. Taj način života nadživio je sve one već pomenute oblike političkog organiziranja, u svim epohama. I to je, rekao bih, najveća snaga ove zemlje. Bez te snage teško bi naša domovina uspjela savladati sve istorijske izazove i iskušenja pred koje je bila dovedena.

Upravo na temelju takvog načina života, a nazivam ga bosanskim načinom života, te na temelju tih uvjerenja i ideje o jednakosti svih građana, raspisan je i uspješno proveden referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Danas, gledajući istini u oči, moramo sebi priznati da je ta naša ideja, koja je u samoj suštini našeg bića, na jednom globalnom nivou u velikoj krizi.