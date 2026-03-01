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PREDSJEDNIK NES-A

Ogrešević o Danu nezavisnosti: Bosna i Hercegovina je bila i ostat će naš najveći emanet

Snaga države ogleda se u različitim aspektima, ali utkani osjećaj patriotizma i emocija koju imamo za domovinu su nezamjenjiv temelj svega

Ogrešević u Cazinu. Facebook

S. S.

1.3.2026

Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina i predsjednik NES-a, u nedjelju, 1. marta, na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obišao je spomen obilježje Cazinjanima koji su položili živote u odbrani Bosne i Hercegovine tokom agresije.

Njegovu objavu na društvenoj mreži Facebook prenosimo u cijelosti:

- Sa saborcima i građanima, obilježili smo Dan nezavisnosti naše zemlje. Snaga države ogleda se u različitim aspektima, ali utkani osjećaj patriotizma i emocija koju imamo za domovinu su nezamjenjiv temelj svega.

Bosna i Hercegovina danas, više nego ikad, treba sve oblike patriotskog truda i zalaganja za njen uspjeh i napredak i to je naš moto. Bila je i ostat će naš najveći emanet - napisao je Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina i predsjednik NES-a.

# CAZIN
# NERMIN OGREŠEVIĆ
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