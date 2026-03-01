Ogrešević o Danu nezavisnosti: Bosna i Hercegovina je bila i ostat će naš najveći emanet

Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina i predsjednik NES-a, u nedjelju, 1. marta, na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obišao je spomen obilježje Cazinjanima koji su položili živote u odbrani Bosne i Hercegovine tokom agresije.

Njegovu objavu na društvenoj mreži Facebook prenosimo u cijelosti:

- Sa saborcima i građanima, obilježili smo Dan nezavisnosti naše zemlje. Snaga države ogleda se u različitim aspektima, ali utkani osjećaj patriotizma i emocija koju imamo za domovinu su nezamjenjiv temelj svega.

Bosna i Hercegovina danas, više nego ikad, treba sve oblike patriotskog truda i zalaganja za njen uspjeh i napredak i to je naš moto. Bila je i ostat će naš najveći emanet - napisao je Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina i predsjednik NES-a.