Izetbegović: Nema tako lijepe, bogate i raznovrsne zemlje kao što je Bosna i Hercegovina

U organizaciji Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Hadžići je u Kulturno-sportskom i rekreacionom centru održan veliki iftar, kojem je prisustvovao i predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović je tokom obraćanja prisutnima ponovio važnost mira, koji je, kako je kazao, za jedan narod isto ono što je zdravlje za pojedinca.

- Samo oni koji ga izgube znaju njegovu vrijednost. Jučer je ponovo počeo težak rat na Bliskom istoku. Onaj u Ukrajini traje već godinama. Gledali smo šta se dešavalo u Gazi. Trebamo činiti sve da se takva stvar više nikada ovdje ne ponovi. A neće se ponoviti ako budemo jaki i ako oni koji nas ne vole budu svjesni da smo jaki – poručio je Izetbegović.

Ništa se, dodao je, ne dešava bez Allahove volje, pa tako i ratovi i njihovi epilozi.

- U onom našem ratu vojni analitičari nikada ne bi rekli da će se završiti kako se završio. Kada se uporede brojke, kada se uporede snage. Jedna opkoljena zemlja, jedan opkoljen narod, nenaoružan, uspio se odbraniti. I dok god smo dobri ljudi, dok pazimo naše komšije, dok poštujemo Božiju riječ, bit će dobro – izjavio je Izetbegović.

Prisutnima je čestitao 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, naglasivši da ponekad nismo ni svjesni vrijednosti slobode i suvereniteta.

- Skoro da nema tako lijepe, bogate i raznovrsne zemlje kao što je Bosna i Hercegovina. U njoj živi dobar narod. Rješavat ćemo probleme koje imamo. Mi, potpomgnuti našom dijasporom - rekao je.