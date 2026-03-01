Za šta je poginuo Bajram Zenuni: Ubijanje države preko predajnika

Inžinjer Bajram Zenuni je dobro znao koliko je za opstanak Bosne i Hercegovine važan relej na planini Vlašić, na kojem je radio. Mreža komunikacijskih releja se prva našla na udaru ostataka JNA i paravojnih četničkih trupa u proljeće 1992. godine.

Kraj na Dan nezavisnosti?

U prvim danima agresije na BiH, radio je Bajram Zenuni uz eksplozije granata do posljednjeg daha, dok je relej od četnika branila policija. Uz još trojicu policajaca, dao je život pokušavajući na životu održati komunikacijsko srce zemlje, svjestan da bez radio-signala BiH teško može preživjeti.

Njegova žrtva je postala je simbol otpora i važnosti mreže releja, kojoj 35 godina kasnije ponovo prijeti gašenje. Ovaj put je napad politički, ali nimalo manje opasan, pokazuje razgovor s direktorom prenosa BHRT-a Mensurom Petrovićem.

Nakon decenijske nebrige, kršenja zakona i političkih blokada, prijeti nam gašenje javnog servisa BHRT, a time i tri ključna relejna čvorišta, kojima 24 sata dnevno upravljaju posade BHRT-a. Uz onaj na Vlašiću, to su releji Hum iznad Sarajeva i Tušnica iznad Livna.

Gašenjem ove mreže, veliki dio države bi utonuo u digitalni i sigurnosni mrak, navodi Petrović. Objašnjava da signali iz centralne baze podataka na Marindvoru putuju širom zemlje i dalje upravo zahvaljujući tim čvorištima, te desetinama manjih primopredajnika i antena, na vrhovima BiH.

Sigurnosna kičma države

Preko ovih releja putuju signali agencija za lične dokumente (IDDEEA), za avionski saobraćaj (BHANSA), kantonalnih i federalnih policijskih agencija, Granične policije BiH, Oružanih snaga BiH, civilnih zaštita, federalne i kantonalne televizije, telekom operatera, navodi Petrović.